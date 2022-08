Alvorlige ventetider: Går glip af datters opvækst

Ventetiderne i det familieretslige system slider på forældrene. Martin Olsen har haft en sag kørende i to et halvt år og mistet dyrebar tid med sin datter undervejs

- Jeg bliver frataget at være sammen med mit barn som konsekvens af de alt for lange ventetider.

34-årige Martin Olsen står midt i en retssag om samvær og forældremyndighed, der snart har trukket ud i to et halvt år og både sendt ham på mandecenter og til psykolog. Og i lange perioder har ventetiden kostet ham dyrebar tid med sin datter.

- Jeg går glip af at opleve og nyde min datters opvækst. Jeg bliver i bund og grund frataget min datters dagligdag, at få lov at kysse mit barn godnat eller følge hende i skole, siger Martin Olsen.

Tiden imod sig

I en periode ventede han et halvt år på en sag ved byretten, mens han var afskåret fra alt kontakt og samvær med sin datter. Og ifølge Martin Olsen betyder de lange ventetider ved familieretten, at hans chancer for igen at få mere fast samvær bliver formindsket, fordi tiden arbejder imod ham.

- I det familieretslige system har man den opfattelse, at hvis man ikke har haft samvær eller set sit barn i lang tid, så er det ikke godt for barnet at være sammen med den forælder. Så jo længere tid, der går i de her sager, hvor man ikke ser sit barn, jo dårligere er man stillet som samværsforælder, siger Martin Olsen, der føler sig magtesløs over for ventetider og den konstante uvished.

- Har jeg mit barn, eller har jeg ikke mit barn? Kommer der en afgørelse inden, eller gør der ikke?, siger Martin Olsen

Martin Olsens samværssager kører på tredje år. Foto: Jonathan Damslund

På baggrund af en omfattende aktindsigt kan Ekstra Bladet fortælle, at ventetiden er eksploderet ved de danske domstole. I de værste tilfælde går der op mod et år, før der falder dom i almindelige straffesager, mens ventetiden er over to år i de grelleste eksempler på civile sager.

Også ved familieretten er den gal. Aktindsigten viser, at en ud af fire familiesager tager over fem måneder at afgøre ved domstolene.

- Det er et kæmpe problem, at man bare afventer og afventer. Man anlægger jo en sag, fordi man har et problem. Jeg er med på, at man ikke kan komme ind i morgen, men at vi har ventetider på halve og hele år, det er ikke okay, siger Martin Olsen.

Minister: - Det er helt uholdbart

I et interview med Ekstra Bladet siger justitsminister Mattias Tesfaye (S), at 'det er helt uholdbart med de lange sagsbehandlingstider', og at folk venter i 'alt for lang tid'.

Han foreslår derfor i første omgang at videreføre corona-midlerne til domstolene, der ellers skulle udløbe 1. januar, og han lægger op til efter ferien at igangsætte politiske forhandlinger om domstolenes rammer med inddragelse af partierne i Folketinget.

