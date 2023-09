Alvorligt syg forsker reddet op fra hulesystem efter ni dage

Et internationalt hold af redningsarbejdere er tirsdag lykkedes med at bringe en syg huleforsker op fra et hulesystem i det sydlige Tyrkiet.

Her blev han for ni dage siden meldt strandet mere end 1000 meter under jorden i snoede og underjordiske gange nær Taurusbjergene.

Det oplyser den tyrkiske hulesammenslutning ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 40-årige amerikanske huleforsker opholdt sig 1120 meter under jorden på en ekspedition, da han blev ramt af indre blødninger i maven.

Ifølge de ansvarlige for redningsaktionen har det været en af de største og mest komplicerede underjordiske redningsoperationer, der nogensinde er blevet gennemført.

Mere end 200 redningsarbejdere, læger og ekspeditionsdeltagere har bidraget til at hjælpe den alvorligt syge huleforsker op fra hulesystemet.

Først var huleforskeren så syg, at læger måtte ned i hulesystemet for at give ham blodtransfusioner. I takt med at forskeren kom i bedring, begyndte processen med at flytte ham op fra hulesystemet.

Forskeren blev dernæst spændt på en båre, som skulle løftes lodret op med et reb gennem meget smalle hulegange.

For at skabe plads til båren, måtte redningsholdet flere steder sprænge de smalle hulegange fri.

Ifølge det lokale beredskab er huleforskerens helbred i bedring.

- Han er generelt ved godt helbred. Vi bliver ved med at fylde væske på ham, siger Cenk Yildez, der er leder for det lokale beredskab i området.

I en video optaget fra hulesystemet i onsdags takker huleforskeren den tyrkiske regering for dens hjælp.

- Efter min overbevisning blev mit liv reddet af den hurtige reaktion fra den tyrkiske regering, som sørgede for den medicinske hjælp, jeg havde brug for, sagde han.

Ifølge den europæiske huleredningssammenslutning (Ecra) er den 40-årige huleforsker en erfaren forsker, der har mange ekspeditioner i bagagen.

- Han er en velkendt skikkelse i det internationale speleologiske (videnskab om grotter, red.) samfund, lyder det fra sammenslutningen.