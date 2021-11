Alvorligt syge corona-patienter fløjet ind fra udlandet

To rumænere smittet med covid-19 blev lørdag fløjet fra Bukarest til Danmark for at få behandling på Aarhus Universitetshospital. Det bekræfter ledende overlæge på intensivafdeling Karina Bækby Houborg.

- Det er rigtigt. De ligger på intensiv hos os, siger hun til TV2 Østjylland.

Coronasituationen i Rumænien er kaotisk, og hospitalerne i det østeuropæiske land er ved at nå bristepunktet.

Derfor hjælper Danmark nu til ved at hente patienter til Danmark. I Region Midtjylland fik man ifølge koncerndirektør Ole Thomsen en henvendelse fra staten onsdag eller torsdag.

- Staten så gerne, at vi tog imod et antal svært syge fra Rumænien. Det var måske 10-15 på landsplan. Det drejer sig om personer, som ville dø, hvis de ikke fik den rigtige intensive behandling, siger han til TV2 Østjylland.

- Hvis nogen skulle, var det os

På Ole Thomsens foranledning blev AUH spurgt, om man kunne løfte opgaven. Svaret var, at man godt kunne tage to ind.

- Min vurdering var, at vi er den region, som har færrest indlagt med covid-19 og færrest indlagt på intensiv. Hvis nogen skulle redde to liv, så var det os, siger han.

- Med tanke på det pres, som man oplever på sygehusene lige nu, hvordan harmonerer det så med at tage imod patienter fra udlandet?

- Hvis et ministerium beder os om det, så gør vi det. Ligesom vi også hjælper til, hvis vi bliver bedt om at låne personale ud til steder med for eksempel ebola. Hvis medarbejdere har lyst til det, og vi kan få det til at hænge sammen med driften herhjemme, så siger vi ja til, at medarbejdere tager ud og redder liv.

- Min personlige holdning til det er, at det er den rigtige attitude - at være med til at redde liv. Vi er også presset i Danmark, men jeg er sikker på, at det ikke koster nogen hverken liv eller førlighed i Danmark, at vi hjælper to fra Rumænien, siger Ole Thomsen.

Forventer ikke flere rumænske patienter

Ifølge det rumænske medie mediafax.ro, lettede et C-27 J Spartan-fly fra det rumænske luftvåben lørdag fra lufthavnen i Bukarest for at flyve de to patienter til Danmark, hvor de altså nu er havnet på AUH.

Karina Bækby Houborg har ikke hørt, at der skulle være yderligere patienter på vej til Aarhus. Om de to patienters tilstand siger hun følgende:

- De er så dårlige, at de ligger på intensivafdelingen. Vi kan behandle dem ligesom alle andre patienter, der ligger på intensiv.

Ole Thomsen forventer ikke, at der kommer flere rumænske patienter. I begyndelsen af oktober beskrev næstformanden for de rumænske intensivafdelinger ifølge Ritzau situationen som et helvede.

Samtidig indstillede landet alle ikke-akutte operationer på hospitaler over hele landet i en måned.

Desperat situation

I midten af oktober var situationen så desperat, at Rumænien bad om hjælp blandt EU-landene for at lette situationen. I den forbindelse sendte Danmark medicinsk udstyr til landet.

- Landet (Rumænien, red.) er hårdt ramt med høje smittetal, et presset sundhedsvæsen, der mangler ledige pladser på intensivafdelingerne, og man har suspenderet alle ikke-livsnødvendige indlæggelser og operationer, skrev sundhedsminister Magnus Heunicke (S) dengang på Twitter.

Han tilføjede desuden, at Danmark ville være klar med yderligere hjælp til Rumænien, såfremt det ville blive nødvendigt.

Fredag var der en ny opdatering på Twitter fra sundhedsministeren, hvor han takker det danske sundhedspersonale, som i øjeblikket er i Bukarest for at hjælpe til.

I tweetet skriver han blandt andet, at 'solidaritet på tværs af landegrænser er afgørende for håndtering af corona'.