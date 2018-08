Amalie revser studie-ritual: Behøver ikke slikke karrysild af hinanden

Ifølge retningslinjerne fra 2016 - to år efter Amalie var afsted - er formålet med rusturen på Københavns Universitet, at de studerende via forskellige aktiviteter skal rystes sammen socialt.

Ekstra Bladet har været i kontakt med viceinstitutleder på institut for fødevarevidenskab Charlotte Bjergegaard og Næstformand i foreningen for ernæring og fødevarevidenskabsstuderende Laura Kamstrup Helwigh for at blive klogere på udvælgelsen af rusvejledere, og hvad, de mener, er en god rustur.

De understreger, at de ikke har hørt fra andre studerende, som har været utilfredse med begivenhederne på rusturene.

- Hvordan udvælger i jeres rusvejledere?

- Dem der har lyst til at være rusvejledere, kan sende os en ansøgning. Herfra udvælger de studerendes faglige forening de personer, som opfylder en række kriterier. Ved lodtrækningen findes herefter de rusvejledere, som vi skal bruge.

- De udvalgte rusvejledere skal blandt andet igennem et obligatorisk rusinstruktørkursus.

- Her bliver deres rolle gennemgået, ligesom de får undervisning i blandt andet konflikthåndtering. Derudover deltager de på en prærustur, hvor de overordnede retningslinjer for rusturen besluttes.

- Vi har 30 rusvejledere, og derfor mener vi også, at de afspejler de forskellige personligheder blandt de studerende, der er med på en rustur. Det betyder også, at de studerende har en at spare med, hvis de føler behov for det.

- Hvordan ser en optimal rustur ud?

- En rustur skal være underholdende for alle, der er med. Det handler også om at prøve sine grænser af, og det kan for eksempel være at spise noget, som man ikke har prøvet før. Det skal dog være muligt for alle at sige fra, og her er det rusvejledernes opgave at sørge for, at de nye studerende ikke føler sig presset til at gøre noget, de ikke vil.

- Vi har to campusdage inden rusturen, og her bliver de nye studerende rystet godt sammen, samtidig med at de får en faglig introduktion. Det skal rusturen bygge videre på, ligesom den skal bygge et fundament for, at de studerende kan spare med hinanden senere hen i uddannelsen.

- Hvordan sørger I for, at jeres retningslinjer bliver overholdt?

- Vi går i gang med udvælgelsen af rusvejledere i oktober måned. Vi går efter en blanding af førsteårsstuderende og ældre studerende, sådan at det ikke bare er de ’gamle’ studerende, der tryner de nye studerende, der lige er startet.

- Hvis der er nogen rusvejledere i forbindelse med planlægningen af rusturen, der ikke lever op til det, der forventes, så har de andre rusvejledere mulighed for at via afstemning at fritage den pågældende rusvejleder for sin opgave.

- Derudover bliver rusturen evalueret i bussen på vej hjem fra rusturen, og der sker også en faglig vurdering fra fakultetets side.