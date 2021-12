Amazon får gigantisk bøde

Den amerikanske internethandelsgigant Amazon har fået en bøde af italienske myndigheder på intet mindre end 1,13 milliarder euro, svarende til omkring 8,40 milliarder kroner.

Det oplyser de italienske konkurrencemyndigheder, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), i en pressemeddelelse.

AGCM begrunder bøden med, at Amazon har misbrugt sin dominerende markedsposition og har skadet konkurrenterne inden for e-handelslogistik.

Det skal være sket ved, at Amazon har udnyttet den dominerende position og har brugt det til at promovere sin egen logistiktjeneste, kaldet 'Fullfillment by Amazon', blandt sælgerne ved blandt andet at love dem en bedre chance for en fremhævet position på Amazons website mod at de benyttede Amazon selv til at transportere varer.

'Særdeles alvorligt'

Ifølge de italienske konkurrencemyndigheder har Amazon med tilgangen forhindret konkurrenter 'i at foreslå sig selv til onlinesælgere som udbydere af tjenester af en kvalitet, der kan sammenlignes med Amazons'. Amazons adfærd har dermed øget kløften mellem Amazon og de øvrige mindre leverandører.

Begrundelsen for den voldsomme bøde er, at tilgangen er 'særdeles alvorlig', har stået på i lang tid, og at Amazon har den størrelse, de har.

Udover bøden er Amazon blevet pålagt foranstaltninger, som skal regulere deres adfærd, og som løbende bliver overvåget af konkurrencemyndighederne. Det betyder blandt andet, at tredjepartssælgere skal have bedre muligheder og mere synlighed hos Amazon fremover.