Amazon risikerer milliardbøde for brug af private data

Internetgiganten Amazon kan få en bøde svarende til 2,6 milliarder kroner for at bryde EU's såkaldte GDPR-regler, der handler om beskyttelse af persondata.

Det skriver Wall Street Journal torsdag.

Det er databeskyttelseskommissionen i Luxembourg (CNPD), der har foreslået en bøde i den størrelsesorden til Amazon.

De 2,6 milliarder kroner svarer til omtrent to procent af Amazons nettoindtægt sidste år.

Selskabet har sit europæiske hovedkontor i Luxembourg.

Kilder siger til Wall Street Journal, at Amazon har overtrådt regler om indsamling og anvendelse af personlige oplysninger, der er samlet ind fra brugere af amazon.com.

Amazon har ikke umiddelbart kommenteret oplysningerne.

EU har indledt to undersøgelser af Amazon. Den ene handler om, hvorvidt selskabet bruger data til at fremme salg af egne produkter på bekostning af konkurrenters. Den anden handler om kriterier for brug af købsknappen på sitet.

På den anden side af Den Engelske Kanal er britiske konkurrencemyndigheder også i færd med at se nærmere på e-handelsgiganten. Det oplyser tre kilder med kendskab til sagen til Financial Times.

Også her er fokus på, hvordan Amazon anvender de brugerdata, selskabet indsamler.