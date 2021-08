Ambassade destruerede dokumenter i Kabul

Danmarks ambassade i Kabul sørgede inden evakueringen for at fjerne materiale, der kunne falde i de forkerte hænder

Da Danmarks ambassade i Kabul, Afghanistan, for snart ti dage siden blev evakueret og lukkede ned, sørgede de ansatte samtidig for at destruere og fjerne dokumenter og andet fortroligt materiale, der kunne falde i Talibans hænder.

Dermed fulgte ambassaden ifølge Ekstra Bladets oplysninger de procedurer, der i årevis har været beskrevet i de beredskabsplaner, som ambassader skal følge, hvis en uventet nedlukning pludselig bliver nødvendig.

Det har ikke været muligt for Udenrigsministeriet at oplyse, hvordan ambassaden destruerede og skaffede sensitivt materiale af vejen, men afbrænding af dokumenter har i mange år været en del af ambassadernes beredskab i tilfælde af evakuering.

Danske soldater smadrede udstyr

Derudover er det almindeligt at anvende hammer til at destruere usb-stik, telefoner og harddiske, som har været brugt til at opbevare følsomme oplysninger.

Det skete for eksempel tidligere på året, da Danmarks militære indsats i Afghanistan blev afsluttet.

Her sørgede danske soldater i Kabul for at destruere missionens elektroniske udstyr ved netop at smadre gamle telefoner med en hammer, inden det blev smidt ud.

USA brændte dokumenter i Kabul

Det er altså uvist, om Danmarks ambassade i Kabul brændte dokumenter under evakueringen, men det gjorde man tilsyneladende hos USA's repræsentation i den afghanske hovedstad.

Her blev ambassadens ansatte fredag 13. august beordret til at destruere dokumenter, og to dage senere steg en tyk røgsøjle op over den amerikanske ambassade.

Ifølge Bloomberg blev ambassaden bedt om at 'reducere mængden af sensitivt materiale på stedet', i tilfælde af at Taliban løb ambassaden over ende, og alt med USA-logo, flag eller objekter, der kunne bruges i propaganda-sammenhæng, skulle bortskaffes, lød det fra Washington.