Ambassade raser over aktivistisk statue: 'Skammelig praksis'

Den iranske ambassade i Oslo fik i sidste uge besøg af en uindbundt gæst, der hverken blev budt på kaffe eller småkager.

Gæsten var en replika af statuen 'Frygtløs Pige', som den norske milliardær Christian Ringnes havde rykket fra Grand Hotel i Oslo, hvor den står oprindeligt, hen foran den iranske ambassade.

Med intentionen om at vise utilfredshed omkring de politiske uroligheder, der foregår i Iran for tiden.

For at gøre det havde milliardæren givet statuen en hijab i hånden for at vise sin sympati med de iranske piger og kvinder, der demonstrerer på livet løs for bedre rettigheder i landet.

Besøget af statuen blev dog ikke taget så godt imod af den iranske ambassade, der i et skriftligt svar til VG udtaler, at 'det er en skammelig praksis at misbruge et kunstværk til uhyggelige politiske formål.

I samme svar understregede ambassaden, at der rettere burde være fokus på de amerikanske sanktioner, der er pålagt landet og det iranske folk.

Statuen, der er lavet af amerikaneren Kristen Visbal, bliver tit brugt til at viderebringe politiske budskaber, her ses afbilledet med det ukrainske flag foran Wall Street-bygningen i USA. Foto: Shannon Stapleton/Ritzau Scanpix

En kommentar, der ifølge Christian Ringnes, rammer fuldstændig ved siden af.

'Det handler om et regime, der behandler sine borgere frygtelig dårligt og krænker grundlæggende menneskerettigheder. Det må være svært for dem at svare på virkeligheden, og så kan det være fristende at svare på noget helt andet. Det svar er lige så dårligt som den praksis, de følger,' udtaler milliardæren til VG.

Den oprindelige 'Frygtløs Pige'-statue står i New York foran børshandelsbygningen på Wall Street, hvor den tit er blevet benyttet til at levere flere politiske budskaber.