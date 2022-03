Ambassadør: Mindst 100 danskere i Ukraine for at kæmpe

Er du en af dem, der er rejst til Ukraine for at kæmpe? Så vil vi gerne høre fra dig. Kontakt Ekstra Bladets journalister her.

Flere end 100 danskere er ifølge den ukrainske ambassadør, Mykhailo Vydoinik, rejst til Ukraine for at kæmpe. Det siger han torsdag morgen til DR P1.

Den danske ambassadør i Danmark har kendskab til flere end 100. Men det er uvist, hvor mange der derudover er rejst afsted uden myndighedernes kendskab.

- Hver dag får vi flere og flere opkald fra danskere, som ønsker at blive en del af den ukrainske hær og som ønsker at beskytte mit land. Jeg er imponeret over, hvor mange danskere det er, for I er et relativt lille land, siger han.

For første gang sætter ambassadøren nu tal på, hvor mange danskere der er taget afsted.

- Vi har oprettet en særlig international enhed, og flere end 100 er allerede på ukrainsk jord.

På spørgsmålet om der allerede nu er flere end 100 danskere i Ukraine for at kæmpe, svarer han 'ja.'

Ukraine rekrutterer aktivt til den internationale enhed. Flere danskere har været fremme i medierne og er blevet fulgt til Ukraine, hvor de har meldt sig.

Ifølge ambassadøren har de fleste, som kommer afsted, en militær baggrund. Det er ikke ulovligt at rejse til Ukraine og kæmpe.