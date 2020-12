Ambitiøs redningsaktion: Giraffer skal væk fra øen

Med bind for øjnene og mango som snack bliver giraffer reddet fra ø, hvor vandstanden stiger og stiger

I Kenya har man været kreativ i forsøget på at redde den stærkt truede rothchilds giraf.

Det beskriver Northern Rangelands Trust i en pressemeddelelse.

Her han man ved hjælp af tømmerflåder flyttet giraffer, der tidligere har boet på øen Longicharo, til fastlandet.

Foto: Ami Vitale / Save Giraffes Now

Stigende vandstande

De stigende vandstande omkring øen, gør det nemlig svært fra de sjældne giraffer at bo der.

Vandstanden i floden, der omringer øen, Baringo stiger hver eneste dag og ødelægger blandt andet de steder, hvor giraffer normal ville finde føde.

Derudover har girafferne på øen haft svært ved at holde liv i deres afkom. Således er der blevet født otte kalve, siden giraffen kom tilbage til øen i 2011, men blot to af dem har overlevet.

Foto: Ami Vitale / Save Giraffes Now

Lokkes med mango

I dag er der færre end 3000 rothchilds giraffer tilbage. 800 af dem er i Kenya.

Girafferne bliver blandt andet lokket ombord på tømmerflåden med mangoer; deres favoritsnack.

- Hver giraf har sin egen personlighed. Nogle er meget frygtsomme, mens andre er modige og frivilligt ud på tømmerflåen. Det er en langstrakt proces, lyder det fra CEO i Save Giraffes Now Susan Myers.

I skrivende stund har man flyttet syv giraffer, mens man over de kommende måneder vil flytte resten over i et naturhabitat, hvor de kan leve i fred.

