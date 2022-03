Ambulance-Bruno frikendt

Bruno Dante Martiri frifundet efter at have modtaget afgørelsen i sag, hvor han risikerede at miste sit kørekort for at passe sit arbejde

Der blev knyttet næver og smilet fra øre til øre, da Bruno Dante Martiri for få minutter siden fik en glad besked i sin telefon.

Bruno Dante Martiri blev informeret om afgørelsen fra Retten i Randers via sin advokat Mogens Freinsilber, der telefonisk overbragte den glade nyhed.

- Du er frifundet, jeg kender ikke begrundelsen og har ikke læst dommen. Men glæd dig over, at du er pure frifundet sammen med dine gode kolleger, sagde Mogens Freinsilber, mens Ekstra Bladet lyttede med i Martiris køkken i Skæring ved Aarhus.

- Puuh, jeg er lettet. Det havde jeg ikke regnet med. Siden jeg vågnede klokken fem i morges, har det været en lang formiddag, siger Bruno Dante Martiri i sin første reaktion efter dommen.

Bruno Dante Martiri kørte ifølge eget udsagn meget langsomt ind i krydset, hvor sammenstødet skete med den kvindelige bilist. Han havde selv aktiveret det blå blink og lægebilen lige bagved havde også blå blink og sirene aktiveret. Foto: Ernst van Norde

9. november sidste år klokken 23.40 sad Bruno Dante Martiri som utallige gange før bag rattet i en ambulance med blå blink. Bagi havde han en fødende kvinde i bårerummet, som blev assisteret af en læge og en ambulanceredder. Kvinden var blevet hentet nær Falck-stationen i Hornslet og var i gang med en kompliceret fødsel. Lige bag ambulancen kørte en lægebil ligeledes med blå blink og larmende sirene.

Alligevel skete påkørslen, som truede med at føre til bøde og betinget frakendelse af kørekortet for Bruno Dante Martiri. På vej til Randers Sygehus med den fødende kvinde kørte ambulance og lægebil hen over Randersbro og drejede til højre ad Havnegade, men i det følgende kryds så en kvindelig bilist i 30´erne tilsyneladende ikke udrykningskøretøjerne.

Bruno Dante Martiri vurderede, at bilisten havde set ham, og han standsede derfor ikke for rødt. I stedet kørte han ud i krydset, hvor bilisten krydsede flere spor fra venstre og kørte ind i førersiden på ambulancen.

Ekstra Bladet talte med Bruno forud for retssagen.

Solid opbakning

Kollegerne havde på forhånd sagt, at de ville lade hatten gå rundt, hvis han var blevet idømt en bøde, og Region Midt har garanteret, at han beholder sit job – blot ikke som fører af en ambulance – hvis det skulle være kommet så vidt, at han mistede sit kørekort i en eventuel, betinget frakendelsesperiode.

Det skete heldigvis ikke, men støtten har glædet Bruno Dante Martiri i de fire lange måneder fra uheldet i krydset i Randers og til afgørelsen i dag.

– Opbakningen glæder mig selvfølgelig, men jeg havde helst været fri for hele sagen, fastholder Bruno Dante Martiri.