Ambulance fik P-bøde: Stor vrede på de sociale medier

Her er øjeblikket, hvor en parkeringsvagt foran en Tesco-butik i den britiske by Northwich skaber masser af vrede og harme, fordi han netop har givet en kvindelig ambulanceredder en parkeringsbøde, fordi hun parkerede sin ambulance på dobbelte gule striber.

Parkeringsvagten bliver konfronteret af vidnet Ian French, der filmede hele episoden samt den efterfølgende ophedede ordveksling mellem parkeringsvagten og den kvindelige ambulanceredder. Den forbløffende konfrontation slutter med, at ambulanceredderen, før hun går væk fra stedet med ironi i stemmen, siger: Hvis du nogen sinde får brug for en ambulance.....

Det skriver flere medier heriblandt BBC, Mirror og Daily Mail.

Vidnet, der filmede episoden, lagde den efterfølgende ud på Twitter på Car Crash TV, hvor den skabte stor vrede mod parkeringsvagten blandt de fleste af brugerne og hurtigt spredte sig på de sociale medier, hvor harmen var stor. Der var dog også nogle, der mente, at parkeringsvagten blot havde passet sit job, og at ambulance-redderen skulle have brugt mere tid på at finde en ordentlig parkeringsplads.

I forbindelse med skændsmålet forklarede den kvindelige ambulance-redder, der stadig var i tjeneste, at hun stoppede ved Tesco for at købe lidt vand. Hun forklarede også, at hendes ambulance er for stor til at være i en normal parkerings-bås, og hun ønskede ikke at bruge en handicap-plads. Parkerings-vagten affejede alle argumenter og sagde, at ambulancen ikke må holde på dobbelte gule striber.

Den kvindelige ambulanceredder har her netop fået en bøde af parkeringsvagten. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Bøden blev annuleret

Den meget omtalte sag førte hurtigt til, at parkerings-selskabet 'Euro Parking Services' undskyldte for, at deres medarbejder havde udskrevet en bøde. Og den blev straks annulleret.

Den kendte BBC-vært Nick Knowles, der blandt andet har været vært for tv-programmerne 'Who Dares Win', 'DIY SOS' og 'Break the Safe', blandede sig også i debatten og forsvarede ambulance-redderen.

Han kritiserede i første omgang på Twitter supermarkeds-kæden Tesco for ikke at reagere på bøden.

- Så i føler altså ikke, at i kan støtte en ambulance-redder, der stopper ved jeres butik for at købe lidt vand - ikke jeres problem?

Tesco svarede dog hurtigt på twitter, at de ikke ejede parkeringspladsen og ikke var ansvarlige for at uddele bøder.

So you don’t feel you can support an emergency services worker stopping at your store for water - not your problem? https://t.co/U1SkdIEwWO — Nick Knowles (@MrNickKnowles) 25. juli 2018

Andre twitter-brugere kom også op i det røde felt i forbindelse med sagen.

En skrev:

'Han brugte så lang tid på at diskutere med hende, at hun kunne have spist frokost, købt sin vand og set en film.'

He spent that long arguing with her she could have been in, had lunch, her bottle of water and watched a film. Jobsworth. — James (@james_fotos) 24. juli 2018

En anden skrev:

'Tilladt eller ej. Svaret er enkelt. Hav lidt respekt for vores hårdtarbejdende ambulanceredder, der bare ville købe en flaske vand og være tæt på sit køretøj, der er med til at redde liv. Vis respekt og menneskelighed.'

Legal or not! The answer is simple. Have a bit of damn Respect for our overstretched Brilliant Emergency Services nipping to get a bottle of water that helps her stay close to her vehicle in order to save Lives. Have some Respect n show some Humanity. He's obv payed by th ticket! — POW (@Pow7777777) 25. juli 2018