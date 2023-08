Ambulance kom for sent til Carstens søn: - Noget forbandet svineri

Region Midtjylland lægger op til at forringe målene for borgenes adgang til ambulancer, hvor nogle af de akutte patienter kan forvente dobbelt så lang ventetid

- Det er jo alligevel umuligt at få en ambulance hurtigt herud. Vi er tvunget til at vente længe eller selv køre som død og djævel mod hospitalet.

Carsten Pleman lægger ikke skjul på, hvad han mener om Region Midtjyllands såkaldte responstider. En skæbnesvanger søndag i september 2019 ringede han selv 112, da hans niårige søn, Valentin, lå bevidstløs på gulvet med et hjertestop.

Først 21 minutter senere dukkede ambulancen op foran hjemmet i den lille by Holbæk på Djursland. Valentins liv stod ikke til at redde, har TV 2 Østjylland tidligere berettet.

Forlænger mål

Derfor løber det også Carsten Pleman koldt ned ad ryggen, da han hører, at Region Midtjylland nu planlægger at forringe målene for, hvor lang tid der må gå, før en ambulance er fremme.

- Det er noget forbandet svineri, lyder det kort og brutalt fra familiefaren fra Østjylland.

Når man taler om akut ambulancekørsel, skelnes der mellem såkaldt A- og B-kørsel, hvor A-kørsel er de mest livstruende patienter, mens B-kørsel er akut, men ikke hastende.

Førhen har der været forskellige mål for, hvor lang tid det må tage at nå frem til patienten i livstruende situationer, men fremover bliver målet i stedet, at 92 procent at alle A-kørsler skal være fremme inden for 15 minutter.

- Men 15 minutter med hjertestop er godt nok lang tid at vente. Det er jo helt ude i hampen, raser Carsten Pleman over for Ekstra Bladet.

Kigger man på responstiderne i Region Midtjylland for 2022, fremgår det da også tydeligt, at der har været store problemer med at overholde tiderne.

I Holbæk, hvor Carsten Pluman bor med sin familie, har man blandt de langsomste responstider i hele regionen. Kun hver anden ambulance kom sidste år frem på under 15 minutter, når der var tale om livstruende situationer.

Region Midtjylland lægger op til at sænke kvaliteten for borgerne ved at nedjustere målene for, hvornår en ambulance skal være fremme ved patienten. Foto: Ernst van Norde

Velkendt problem

Men det er særligt på B-kørslen, at kvaliteten for borgerne i Region Midtjylland nu bliver betydeligt ringere.

Fra at ambulancen skulle nå frem inden for 15 til 20 minutter, lægges der nu op til, at målsætningen skal være, at ambulancen er ved patienten inden for 30 minutter.

Regionen må sande, at de ikke kan overholde de nuværende tider.

- Det har de vidst i mange år. Der er for få reddere, og i stedet for at uddanne flere flytter de bare lidt rundt på ambulancerne ude på landet og flytter dem tættere på byen, lyder det kritisk fra Carsten Pleman.

Reddernes Fagforening er bekymret over regionens seneste udspil på ambulanceområdet. Foto: Ernst van Norde

Kan koste menneskeliv

Den udlægning køber ambulanceredder og næstformand i Reddernes Fagforening Finn Christiansen.

Han mener, at årsagen til, at ambulancerne i Region Midtjylland ikke når frem inden for målsætningen, er, at der er blevet truffet 'dårlige beslutninger', hvilket har skabt medarbejderflugt til andre regioner med bedre betingelser.

- Det er farligere for patienterne at vente det længere, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Kan det koste menneskeliv?

- Ja, det vil jeg sige, understreger ambulanceredderen.