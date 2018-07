Ambulancefolk spiste morgenmad efter nattevagt: Fik tårer i øjnene da de så regningen

Seks frivillige ambulancefolk fra New Jersey, USA, spiste fredag morgenmad på dineren 'IHOP', efter de havde fået fri fra en lang nattevagt.

Pludselig kom restaurantchefen hen til holdet for at fortælle, at en fremmed person havde betalt deres regning. På bagsiden af regningen var der efterladt en rørende besked:

'Betalt, tak for alt, I gør! Hav en god dag', stod der på af regningen, der var underskrevet med 'en tidligere afhængig'.

Holdet blev rørt til tårer over beskeden og spurgte efterfølgende, om de måtte få personens kontaktoplysninger, så de kunne sige tak. Restauranten kunne fortælle, at der var tale om en kvinde, men hun ønskede at være anonym.

- Vi var alle trætte efter torsdag nat, så at få denne besked fredag morgen, var det sødeste, nogen kunne gøre for os, fortæller Alyssa Golembeski, der er leder for holdet, til CNN.

Holdet, der er en del af gruppen 'Toms River First Aid Squad', lagde efterfølgende et billede på Facebook i håb om, at kvinden ville se det.

'Denne gave var så betænksom og gav vores trætte ambulancefolk tårer i øjnene. Vi er så velsignede over at kunne hjælpe dig og alle, der bor og arbejder i Toms River-området. Held og lykke på din rejse til at blive frisk'.

Ifølge CNN er kvinden endnu ikke vendt tilbage.