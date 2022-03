Ambulancemareridt: Påkørt i tjeneste - nu risikerer han at miste kørekortet

Ambulanceredder Bruno Dante Martiri kørte langsomt over for rødt med fødende kvinde og blå blink og blev ramt af personbil - nu risikerer han at miste kørekort og få en bøde

Det kan i mere end én forstand blive dyrt for Bruno Dante Martiri, at han passede sit arbejde som ambulanceredder mandag 9. november i fjor.

I dag omkring klokken 13 afsiges der dom i en sag, hvor 63-årige Bruno Dante Martiri er sigtet for at have overtrådt færdselsloven ved at køre over for rødt lys. Den rutinerede ambulanceredder risikerer – hvis dommeren er enig med anklagemyndigheden – at blive idømt en betinget frakendelse af kørekortet i tre år og en bøde på 2.500 kroner.

Bruno Dante Martiri er 63 år og når knap nok at generhverve sit kørekort inden sin pension, hvis det værst tænkelige sker. Foto: Ernst van Norde

– Hvis jeg dømmes skyldig, vil jeg være tvunget til ikke igen at køre over for rødt lys. Jeg vil i princippet være nødt til at undlade at bringe en døende eller nødlidende patient til hospitalet hurtigst muligt, siger Bruno Dante Martiri med et lettere opgivende suk, da Ekstra Bladet møder ham på Falck-stationen i Hornslet dagen før domsafsigelsen .

Bruno Dante Martiri har kørt tusindvis af udrykninger med blå blink i sine 35 år som ambulanceredder, og han kan i det mindste trøste sig med, at både kollegerne og hans arbejdsgiver, Region Midt, bakker ham op.

Kollegerne vil lade hatten gå rundt, hvis han idømmes en bøde, og Region Midt garanterer, at han beholder sit job – blot ikke som fører af en ambulance – hvis det skulle komme så vidt, at han mister sit kørekort i en eventuelt betinget frakendelsesperiode.

– Opbakningen glæder mig selvfølgelig, men jeg havde helst været fri for hele sagen, siger Bruno Dante Martiri.

Hans sydlands klingende navn bunder i, at Bruno Dante Martiris ene forælder er italiensk. Foto: Ernst van Norde

Den regnfulde aften for godt fire måneder siden sad Bruno Dante Martiri som så ofte før bag rattet i en ambulance med blå blink. Bagi havde han en fødende kvinde i bårerummet, som blev assisteret af en læge og en ambulanceredder. Kvinden var blevet hentet i Hornslet og var i gang med en kompliceret fødsel. Lige bag ambulancen kørte en lægebil ligeledes med blå blink og larmende sirene.

– Jeg havde ikke sirenen tændt af hensyn til den fødende kvinde. Det burde være rigeligt nemt at se og høre os, ved at jeg kørte med blå blink, og lægebilen lige bag os kørte med både blå blink og sirene, forklarer Brune Dante Martiri.

Krydset, hvor uheldet skete i november i fjor, ses tydeligt i baggrunden. Foto: Ernst van Norde

Alligevel skete påkørslen, som nu kan føre til bøde og betinget frakendelse af kørekortet for Bruno Dante Martiri. På vej til Randers Sygehus med den fødende kvinde kørte ambulance og lægebil hen over Randersbro og drejede til højre ad Havnegade, men i det følgende kryds så en kvindelig bilist i 30´erne tilsyneladende ikke udrykningskøretøjerne. Bruno Dante Martiri vurderede, at bilisten havde set ham, og han standsede derfor ikke for rødt.

I stedet kørte han ud i krydset, hvor bilisten krydsede flere spor fra venstre og kørte ind i siden på ambulancen.

Ingen bagi bemærkede noget

Bruno Dante Martiri mente ikke, at skaden var større, end at ambulance og lægebil kunne fortsætte til hospitalet, efter at føreren af lægebilen var standset og havde sikret sig, at der ikke var sket noget med den kvindelige bilist. Bag i ambulancens bårerum havde ingen opdaget sammenstødet, som skete med så lav fart og kraft, at airbaggene ikke blev udløst.

Sådan så førersiden af ambulancen ud efter sammenstødet med den kvindelige bilist for fire og en halv måned siden. Nu håber Bruno Dante Martiri, at han slipper for at blive straffet, da han bare passede sit arbejde. Foto: Privatfoto

Den kvindelige bilist kom ikke til skade ved sammenstødet ud over at mærke sin sikkerhedssele, og Bruno Dante Martiri havde efter en politiafhøring på Randers Sygehus kort efter uheldet håbet på og regnet med, at sagen kunne ordnes via forsikringen. Men det ændrede brevet med sigtelsen på, da han modtog det 18. januar.

Bruno Dante Martiri lægger ikke skjul på, at han vil være træt af at skulle læse op på færdselsreglerne igen inden en eventuel ny teoriprøve.

- Men kan du ikke godt se det fra samfundets side, at man er nødt til at skride ind for at beskytte medtrafikanter?

- Jo, enig. Man skal se på, hvad der er sket, og så må man tage stilling til derfra, hvad der så skal ske.

Spænding før dom

Bruno Dante Martiris yngste søn på 29 år er en af dem, der særlig opmærksomt vil følge, hvad Retten i Randers i dag når frem til. Han sidder selv jævnligt bag rattet i et udrykningskøretøj med blå blink i kraft af sin ansættelse som politibetjent hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Bruno Dante Martiri står ikke alene, når han tirsdag lige over middag modtager afgørelsen i sagen, som kan få stor betydning for mange andre, der kører med blå blink i deres arbejde. Foto: Ernst van Norde

Ved retsmødet i sidste uge var adskillige kolleger fra Falck i form af ambulancereddere og ansatte i brandvæsenet foruden flere fra politiet mødt op for dels af overvære og høre forklaringerne i retten, dels at udtrykke støtte og opbakning til Bruno Dante Martiri.

– Det her vedkommer alle, der har et job, hvor de kører med blå blink, siger Kenneth Niebuhr, kollega til Bruno Dante Martiri gennem en årrække.

– Den her sag burde aldrig være nået hertil, og vi står last og brast med Bruno, hvis han straffes for at passe sit arbejde, tilføjer Kenneth Niebuhr.

Med det sidste henviser han til, at hvis Bruno Dante Martiri i værste konsekvens mister sit kørekort, så vil kollegerne hente og bringe ham og lade ham arbejde udelukkende som ambulancebehandler i bårerummet, indtil han har generhvervet sit kørekort og kan skiftes til at køre ambulancen og behandle og medicinere patienterne bagi.

Traume for kollega

En nu afdød, tidligere ansat ambulanceredder hos Falck i Aarhus mindede allerede for otte og et halvt år siden Bruno Dante Martiri, Kenneth Niebuhr og de øvrige kolleger om, hvor farligt og traumatisk det kan være at føre udrykningskøretøj.

Kollegaen påkørte en dengang 70-årig hjemmeværnsmand i forbindelse med afviklingen af den årlige DHL-stafet i Marselisborgskoven i Aarhus. Den 70-årige døde af sine kvæstelser, og den nu også afdøde ambulanceredder og tidligere kollega til Bruno og Kenneth blev sigtet for uagtsomt manddrab, selvom han ikke havde en chance for at undgå ulykken.

- Vores kollega var selvfølgelig stærkt påvirket af oplevelsen, selvom han var helt uden skyld i ulykken, og heldigvis blev han senere frikendt, siger Kenneth Niebuhr og fortsætter:

- Sagen fra dengang er heldigvis ikke fuldt sammenlignelig med Brunos, men den minder jo os alle om i vores arbejde, at vi er sårbare og kan havne i mange farlige situationer.