Ambulancen kom aldrig: - Det er et kæmpe svigt

En søndag aften i oktober ringede Kim Adolph til alarmcentralen efter at have fortrudt et selvmordsforsøg. Ambulancen kom ikke, og morgenen efter blev den 59-årige fundet død i sit hjem.

Kommunikationskoks mellem alarmcentralens vagthavende og en sygeplejerske kan være skyld i, at ambulancen aldrig blev sendt afsted.

- Min bror bad om hjælp, og han fik den ikke, siger Leo Weisleder Adolph, lillebror til Kim, til Ekstra Bladet.

- Det er et kæmpe svigt.

Ringede efter hjælp

Få dage inden sin død slugte Kim Adolph omkring 100 piller sammen med en masse alkohol. Hans lillebror fik ham indlagt, og på sygehuset fik de at vide, at hvis han drak så meget igen, risikerede han at dø.

Nogle dage senere drikker Kim tre flasker whisky med appelsinjuice i et forsøg på at få en ende på det hele. Men han fortryder og ringer 112.

- Jeg skal bruge en ambulance. Jeg har faktisk forsøgt selvmord, jeg har drukket tre flasker whisky. Vil du hente mig? Døren er åben. Lægevagten siger, at jeg skal have en ambulance, ellers dør jeg, siger Kim Adolph til alarmcentralens vagthavende i 112-optagelsen, som Kims lillebror Leo og mediet Sjællandske har hørt.

Da vagthavende kobler den sundhedsfaglige visitator fra AMK-vagtcentralen, Akut Medicinsk Koordinering, i Næstved på samtalen, reagerer Kim Adolph ved at sige:

- En sygeplejerske, jeg skal sgu ikke have nogen sygeplejerske. Jeg kan ikke mere nu. De skal sgu hente mig. Farvel.

Den sundhedsfaglige visitator hos AMK-vagtcentralen har ikke hørt første del af samtalen med vagtcentralen. Hun spørger derfor vagthavende, hvad der skete.

- Han har vist lagt på. Han havde åbenbart kontaktet lægevagten med massivt alkoholforbrug. Han har vist drukket et par flasker i dag, lyder det fra politiassistenten på optagelsen.

- Jeg ringer op til ham, svarer AMK-sygeplejersken.

Sygeplejersken får altså ikke at vide, at Kim fortalte i telefonen, at han har forsøgt at begå selvmord. Hun ringer op til Kim, men han tager den ikke. Derefter bliver der ikke gjort mere ved sagen.

Ambulancen bliver aldrig sendt afsted, og Kim sover ind i sit hjem.

Ikke selvmord

Nogle dage senere får familien adgang til Kims lejlighed.

- Vi finder min storebrors telefon og går den igennem. Til min store skræk ser vi, at han har ringet til alarmcentralen, fortæller Leo Weisleder Adolph.

Det får Leo til at søge aktindsigt i den sidste samtale, Kim førte.

- Jeg havde gået og troet, at han havde begået selvmord. Det var det, jeg havde fået at vide af politiet, siger han.

- Men så får jeg adgang til lydfilen og kan høre, at han ringede og bad om at blive hentet. Så han har ikke begået selvmord. Han har forsøgt det, og så har han fortrudt.

Her ses Leo (t.v.) og Kim (t.h.) til Leos bryllup, hvor Kim var forlover. Privatfoto

Leo Weisleder Adolph mener ikke, at storebroderen er blevet taget alvorligt af alarmcentralen. Derfor har han også klaget over både vagtcentralens og AMK-sygeplejerskens håndtering af sagen.

- Min brors død afslører, at der er en brist i, hvordan de her to myndigheder arbejder sammen. Det kan jo åbenbart godt gå galt, siger Leo Weisleder Adolph.

Han synes, at alarmcentralens vagthavende burde have informeret sygeplejersken bedre, og at sygeplejersken burde have ringet tilbage til vagthavende for mere information, da Kim ikke tog telefonen.

Fuld af kærlighed - Kim var fuld af kærlighed, fortæller lillebror Leo Weisleder Adolph om sin bror Kim Adolph. - Vi snakkede i telefon flere gange om dagen. Han var forlover til mit bryllup. Vi har altid været sammen. Altid. Forud for sin død havde Kim Adolph flere gange forsøgt at begå selvmord. Gennem en stor del af sit liv kæmpede han med psykiske problemer. Han led nemlig af paranoid skizofreni. - Så han kunne have svært ved at omgås socialt med andre mennesker. Men han havde det rigtig godt i mange år, og han var stabil, siger Leo Weisleder Adolph. i de sidste to år af hans liv begyndte tingene at gå den forkerte vej med Kims mentale helbred. - Han havde boet hos vores mor, men flyttede så for sig selv. Det kunne han ikke magte, fortæller Leo Weisleder Adolph. Vis mere Luk

'Håndterer opgaven professionelt'

Ifølge Brian Lindekilde Hansen, leder af vagtcentralen hos Region Sjællands Præhospitalt Center i Næstved, kan sygeplejersken godt sparre med alarmcentralens vagthavende i tilfælde, hvor borgeren har lagt på, og der er tvivl om, hvorvidt der bør blive sendt en ambulance eller ej.

Det skriver Sjællandske.

Alligevel skriver Præhospitalt Center ifølge mediet i et klage-svar, som familien modtog fredag, blandt andet:

'Den sundhedsfaglige visitator (sygeplejersken, red.) håndterer opgaven korrekt og professionelt, lagt op imod de oplysninger, der videregives af medarbejderen på 112 alarmcentralen'.

I en partshøring, som er blevet sendt til familien, erkender vicepolitiinspektør Jesper Lovmand fra centralt beredskab hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at 'når man kender det samlede billede, så burde alarmoperatøren have præciseret'.

Jesper Lovmand vurderer dog, at den vagthavende har villet lade vurderingen være op til sygeplejersken, når hun havde talt med Kim.

Kommer aldrig tilbage

Leo Weisleder Adolph mener, at klage-svarene er kritisable.

- Der er to myndigheder her, som ikke tager ansvaret for det, der er sket.

- Men jeg er ikke ude på at lynche nogen i politiet eller en sygeplejerske i AMK. Jeg håber bare på at kunne være med til at starte en samtale om det her, så systemet kan blive gået igennem, og det kan blive forhindret, at noget lignende sker igen, siger han.

- Jeg får jo aldrig min bror tilbage. Det skal jeg leve med hver dag.