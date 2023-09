Ambulancen kom for sent: Per døde i vennens bil

Per Salling Nielsen havde med overvejende sandsynlighed været i live i dag, hvis ambulancen var blev sendt med det samme, mener Styrelsen for Patientklager

Det tog knap en time før en ambulance nåede frem til Per Salling Nielsen, og det kostede ham livet.

Styrelsen for Patientklager har nemlig slået fast, at han med overvejende sandsynlighed havde været i live i dag, hvis ambulancen var kommet indenfor de 20 minutter, som det maksimalt skulle have taget.

Først da Per Salling Nielsens ven, to civile betjente og andre forbipasserende febrilsk forsøgte at genoplive ham i en vejkant, kom ambulancen, men der var det alt for sent.

- Det er frygteligt at tænke på, at han sagtens kunne have overlevet, siger søsteren Kristina Salling Nielsen.

Indenfor få år har Kristina Salling Nielsen mistet begge sine storebrødre, der nu ligger side om side. Foto: Ernst van Norde

Det må ikke ske

Hun husker tydeligt den september-dag i 2021, hvor hun fik et opkald fra sin bror. Han var i store smerter, han prustede og stønnede, havde svært ved at få luft, og han kunne mærke, at det trak ud i den ene arm.

Derfor skyndte hun sig at ringe 112.

- Jeg sagde, at hun skulle love mig, at hun ville sende en ambulance, og det lovede hun, fortæller Kristina Salling Nielsen.

Begge deres forældre havde haft problemer med blodpropper, hvilket Kristina Nielsen fortalte i telefonen til alarmcentralen, der bare lige skulle tale med patienten selv.

Men da vagten ved alarmcentralen havde talt med Per Salling Nielsen, fik han besked på selv at opsøge lægevagten.

Og i vennens bil på vej mod lægevagten døde han af en blodprop i hjertet.

- Blodet forsvandt fra mit hoved, da jeg fik det opkald. Jeg kunne ikke forstå det, siger Kristina Salling Nielsen.

- Vi er mennesker, og der sker fejl, men de må aldrig koste menneskeliv.

Savnet til Per Salling Nielsen, der kun blev 48 år, er stort hver eneste dag, fortæller søsteren Kristina Salling Nielsen. Foto: Privatfoto

Urimelige responstider

Ekstra Bladet har i den seneste tid skrevet, hvordan ambulancen kom for sent til en lille landsby i Østjylland, da Carsten Plemans ni-årige søn fik hjertestop og døde.

Ekstra Bladet har også besøgt den norddjurske by Fjellerup, hvor forfærdede borgere beskrev deres utryghed ved den lange responstid.

Region Midtjylland lægger nemlig op til at hæve målsætningen for, hvor lang tid det skal tage før ambulancen når frem til patienten, hvor særligt de såkaldte B-kørsler, der er akutte, men ikke umiddelbart livstruende, bliver betydeligt forringede.

Målsætningen er lige nu, at disse ambulancer skal være fremme indenfor 15-20 minutter, men regionen ligger op til, at det nu må tage op til 30 minutter.

Der er mange ting, som Kristina Salling Nielsen gerne ville have sagt til sin bror. Heldigvis sagde hun som noget af det sidste i telefonen, at hun elskede ham, husker hun. Foto: Ernst van Norde

Frygter fatale forlængelser

Kristina Salling Nielsen blev forfærdet, da hun opdagede, at Region Midtjylland nu lægger op til at forringe responstiderne.

- Der er jo ingen tvivl om, at det vil koste menneskeliv, siger hun.

Og hun deler frygten for at forlængede responstider kan blive fatale, med næstformanden for Reddernes Fagforening Finn Christiansen, som Ekstra Bladet tidligere har talt med.

- Det er farligere for patienterne at vente det længere, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Kan det koste menneskeliv?

- Ja, det vil jeg sige.