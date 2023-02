Ambulancepersonale kørte på værtshus: 'Beklager'

Mens de var på vagt, besluttede en assistent og behandler under Region Hovedstadens vinger at tage et smut forbi et værtshus for at mødes med nogle kolleger. Bagefter kørte de taxakørsel for kollegerne i ambulancen. Akutberedskabet 'beklager hændelsen'

Hvis gæsterne på Café Domhuset på Frederiksberg 31. januar i år var ved at få deres fadbamse galt i halsen, så forstår man dem godt.

Ud af det blå parkerede en ambulance pludseligt ulovligt på fortovet, og i fuld mundering gik to vagtsatte ambulancefolk ind på det brune værtshus for at slutte sig til nogle kolleger.

Det bekræfter Region Hovedstaden over for Ekstra Bladet, der også har fået forløbet fortalt af gæster på værtshuset.

'Det nævnte ambulanceberedskab var vagtsat 31. januar 2023 og havde været ude på en opgave, som var afsluttet 22:29, hvorefter beredskabet meldte fri og var på vej hjem til basen.'

'Beredskabet meldte ’hjemme på basen’ kl. 22.36, hvor de parkerer uden for værtshuset, der ligger lige over for Frederiksberg Brandstation, som er beredskabets normale base. Beredskabet har under hele forløbet været tilgængeligt for Regionens Vagtcentral,' skriver Region Hovedstadens Akutberedskabet.

Her holder ambulancen parkeret ulovligt, som akutberedksabet også beklager. Privatfoto

Ny kontrakt

Grunden til, at ambulancepersonalet fandt vej til ryger-værtshuset på Frederiksberg, er angiveligt overgangen til en ny kontrakt 1. februar, hvor Hovedstadens Beredskab ikke længere skulle køre ambulance.

'Dette er en dag, som har været følelsesmæssigt tung for ambulancepersonalet, og det var derfor vigtigt for dem at kunne være sammen denne dag.'

'Redderne parkerede ambulancen på fortovet uden for Café Domhuset, da de ønskede at kunne få hurtig adgang til køretøjet, skulle de blive kaldt ud til en hændelse. Gruppen af kolleger, de mødtes med, var ikke vagtsat.'

Ifølge Region Hovedstadens Akutberedskab sad ambulancefolkene i cafeens ikkeryger-afsnit og drak vand.

Kvinden i den sorte trøje med ryggen til er assistent i ambulancen. Her sidder hun i ikkeryger-delen af caféen, selvom det kun er en åben dør, der adskiller ryger- og ikkeryger-delen. Privatfoto

Taxakørsel i ambulance

Ifølge kilder, som Ekstra Bladet har talt med, sad ambulancefolkene på caféen i omkring 20-30 minutter, inden de forlod stedet med deres kolleger under armen.

Herefter agerede ambulancen taxa for fire medbragte kolleger, der var på caféen som civil. De hoppede ind i bagest i ambulancen, hvor også båren og det medicinske udstyr er.

'Da selskabet brød op, fulgte fire kolleger med og steg ind i ambulancen, som satte dem af på Vesterbrogade,' skriver akutberedskabet.

Ambulancefolkene tog fire af deres kolleger med, da selskabet brød op. Et klart brud på reglerne. Privatfoto

'Beklager hændelse'

Akutberedskabet har over for Ekstra Bladet beklaget hændelsen. De kan ikke fortælle, hvorvidt episoden har haft konsekvenser for de to ambulancefolks ansættelser, fordi 'Akutberedskabet ikke kommenterer personaleanliggender'.

Dertil er Akutberedksabet kommet med følgende beklagelse:

'Akutberedskabet har indskærpet over for det pågældende ambulancepersonale, at deres parkering var ulovlig, samt at deres deltagelse i samværet på værtshuset, mens de var på vagt, ikke ligger inden for vagtsat ambulancepersonales dekorum.'

'Det er desuden indskærpet over for personalet, at det ikke er acceptabelt at medtage civile uden ærinde i ambulancen. Akutberedskabet beklager hændelsen,' afslutter de.