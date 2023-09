Ambulancer i knæ: - Det er et kæmpe problem

DF's sundhedsordfører Mette Thiesen mener ikke, at Christiansborg bare skal se på, mens regionerne fortsætter forringelserne i sundhedsvæsnet

Har du oplevet, at en ambulance er kommet for sent frem? Tip Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (koster alm. takst).

Sundhedsvæsnet vælter sig i lange ventetider, amputeringsskandaler og ambulancer, der kommer for sent til dødssyge danskere.

I Region Midtjylland lægger man op til at forringe responstiden for en del af de akutte ambulancer med ti minutter.

- Det dur simpelthen ikke, at man begynder at skære ned på noget så basalt som responstider, siger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Mette Thiesen.

- Man har nogle store udfordringer i regionerne, hvor man begynder at spare på kernevelfærden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Region Midtjylland vil forlænge målsætningen for, hvor hurtigt de akutte B-kørsler, skal være fremme ved patienten fra de nuværende 15-20 minutter til hele 30 minutter. Foto: Ernst van Norde

Kræver handling

Selvom sundhedsvæsnet egentlig er lagt ud til de enkelte regioner, kan Christiansborg ikke bare se på, mens forringelserne fortsætter, mener Mette Thiesen.

Annonce:

- Det her er langt ud over, hvor man kan tale om armslængdeprincippet, fordi vi har set nogle forringelser, der er så frygtelige, siger hun.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt om Carsten Pleman, der mistede sin 9-årige søn til et hjertestop, fordi ambulancen kom for sent.

Per Salling Nielsen døde af en blodprop i hjertet i vennens bil, efter ambulancen først blev sendt, da det var for sent, som Ekstra Bladet også har beskrevet.

Også næstformanden for Reddernes Fagforening Finn Christiansen frygter, at de varslede forringelser i Region Midtjylland koster menneskeliv.

Artiklen fortsætter under billedet ...

John Øgendahls fra Fjellerup fortalte til Ekstra Bladet, at de lange responstider gør det utrygt at bo i den afsidesliggende by. Foto: Ernst van Norde

Region Midtjylland lægger op til at forringe målene for borgenes adgang til ambulancer, hvor nogle af de akutte patienter kan forvente dobbelt så lang ventetid

Udsat i Udkantsdanmark

Ekstra Bladet har også tidligere besøgt Fjellerup i Norddjursland, hvor varslingen om de forringede responstider ikke faldt i god jord,

- Det er faktisk overraskende forfærdeligt, og det burde tage kortere tid, selvom vi bor i Udkantsdanmark, sagde Camilla Christensen.

Annonce:

Den lokale 69-årige pensionist John Øgendahl er også utryg ved den mangelfulde hjælp, som han desuden finder meget urimelig.

- Det kan jo ikke passe med det samfund, vi har, sagde han.

Og på det punkt er Mette Thiesen rørende enig.

- Når vi bor i et land med et af verdens højeste skattetryk, så må man også kunne forvente, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse, og det er bare ikke det, der er tilfældet, siger hun.

- Det må simpelthen ikke være sådan, at vi skaber et A- og B-hold baseret på, hvor folk bor. Folk har ret til lægehjælp.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ti minutter er ikke ret meget, men det er stadig en serviceforringelse, siger paramediciner og næstformand i Reddernes Fagforening Finn Christiansen. Foto: Ernst van Norde

Ambulancer i knæ

Region Midtjyllands lange responstider og problemer med at overholde målsætningerne, skyldes i følge Finn Christiansen hovedsagligt 'dårlige beslutninger', der har ført til medarbejderflugt.

- Det er et kæmpe problem i sig selv, siger Mette Thiesen.

Hun mener, at Folketinget skal agere og finde en løsning.

Annonce:

- Alternativt må man udbyde ambulancetjenesten, som man har gjort i andre regioner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sundhedsminister Sophie Løhde kommenterer på kritikken i et skrifteligt svar til Ekstra Bladet. Foto: Jonathan Damslund

'Skal kunne føle sig tryg'

Ekstra Bladet har spurgt indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde om hun bare vil se på, mens forringelserne fortsætter.

'Man skal som borger kunne føle sig tryg ved, at hjælpen kommer hurtigt frem, når man har akut brug for den, og det er uanset hvor man bor i landet.', skriver ministeren og kalder det 'en central regional opgave'.

'Og jeg forventer selvfølgelig, at man gør det på en måde, der sikrer en hurtig responstid for de allermest akutte patienter ud fra en sundhedsfaglig vurdering.'

Sundhedsminister Sophie Løhde henviser til, at der i december 2022 blev etableret 15 nye akutberedskaber fordelt på Regionerne. Det har dog ikke været nok, eftersom Region Midtjylland nu lægger op til at forringe responstiden.

Sundhedsministeriet oplyser, at der i øvrigt er afsat flere milliarder til at styrke sundhedsvæsnet. Ingen af disse tilførte midler, er dog tilsyneladende øremærket ambulancetjenesten.