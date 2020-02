Ambulancer i kø ved dansk lufthavn

Tidligere på ugen blev en 44-årig dansk mand på tragisk vis dræbt i en skiulykke i Østrig, og selvom dødsulykker hører til blandt sjældenhederne, er uge syv klart den farligste uge, når man måler uheld og skader på løjperne.

Det oplyser SOS International, som hjælper danskere, der er kommet til skade i udlandet.

Sidste år kom mere end 770 danskere så slemt til skade på skiferien, at de fik brug for lægehjælp og rejseassistance gennem alarmcentralen hos SOS International, og hver fjerde skiskade skete i uge syv.

Således kan man også søndag eftermiddag se en række ambulancer holde klar ved Roskilde Lufthavn.

- Det er ikke, fordi der er noget sindsoprivende i gang, det er simpelthen bare uge syv, så en del danskere bliver fløjet hjem, siger vagthavende i lufthavnen til Ekstra Bladet.

Sidste år kom mere end 770 danskere slemt til skade på skiferien, og en fjerdedel af alle skader skete i uge syv. Foto: Claus Bonnerup

Bliv på pisten

De mange skiskader er noget, man tager alvorligt hos Danmarks Skiforbund.

Formand Anna Harboe Falkenberg understreger, at hun ikke kan udtale sig om den konkrete ulykke, men opfordringen fra formanden lyder, at man som udgangspunkt bliver på pisten, når man står på ski.

Derudover skal man være opmærksom på de regler, der gælder på pisterne.

- Det Internationale Skiforbund (FIS) har lavet ti regler, som minder lidt om færdselsregler, og især med børn er det vigtigt at få talt om, at det er ligesom at opholde sig i trafikken.

- Hvis man overholder de ti regler, ender man ikke uden for pisten, og så er der mindre sandsynlighed for, at man ender i farlige situationer, siger Anna Harboe Falkenberg.

Reglerne på pisterne Formanden for Dansk Skiforbund fremhæver særligt tre af de ti internationale regler, som er gode at have styr på. - For det første skal man være opmærksom og orientere sig i forhold til omgivelserne, ligesom når man orienterer sig på cykelstien. - For det andet skal man planlægge sin rute, når man står på toppen af skibakken, sådan så man f.eks. kan stile efter den side, hvor der er færrest mennesker. - For det tredje skal man køre efter sine evner og kontrollere sin fart. - Man skal have styr på sit eget skiløb, for man kan jo ikke kontrollere, hvordan andre kører. Så hvis man orienterer sig, planlægger sin rute og kontrollerer sin fart, er man ret godt hjulpet i forhold til at undgå ulykker, siger hun. Resten af reglerne kan man læse om på skiforbundets hjemmeside. Vis mere Luk

Skiklub reducerer skader

Anna Harboe Falkenberg anbefaler, at man melder sig ind i en skiklub, hvis man er skiinteresset.

- Vi ved fra statistik, at der er halvt så mange skader for medlemmer af skiklubber, og det hænger sammen med, at man bliver dygtigere til at stå på ski.

- Rigtig mange mennesker tager på skiferie hvert år, drikker kakao og hygger sig i solen, men måske har de ikke fokus på at blive dygtigere til at stå på ski, og det er faktisk en af nøglerne til at undgå uheld, siger hun.

- Hvor gode er danskerne til at overholde retningslinjerne?

- Vi kunne godt tænke os, at man blev mere opmærksom på dem. Mange af dem, som ser skiløb som en ferieform, tænker ikke over, at der er den slags regler, siger Anna Harboe Falkenberg.