Ambulanceredder: Derfor bør forældre sætte en seddel i barnesædet

Et simpelt 'trick' kan redde et barns liv, lyder det i en opfordring fra en ambulanceredder

En hurtig seddel i dit barns sæde kan være helt afgørende i situationer, hvor det handler om liv eller død.

Det skriver en ambulanceredder i et viralt opslag på Facebook, ifølge Practical Parenting.

'Alt for ofte kommer vi ud til et bilvrag med børn i bilen, som er for små til at have nogen som helst info, og forældrene er bevidstløse', skriver ambulanceredderen i opslaget, der er blevet omtalt af flere medier, blandt andre Metro, Daily Mail og Birmingham Live.

Men et simpelt, lille trick kan et barns liv blive reddet, forklarer redderen.

Han opfordrer alle forældre til at sætte en seddel fast på barnesædet med den livsvigtige information, som kan blive afgørende for, om barnet overlever en voldsom ulykke.

Foto: Facebook/Practical Parenting

En sådan seddel skal ifølge ham indeholde:

Barnets fulde navn

Barnets fødselsdato

Forældrenes navne

Telefonnumre til kontaktpersoner i tilfælde af et akut nødstilfælde

Eventuelle sygdomstilstande

Eventuelle allergier

Ifølge ambulanceredderen vil dette nemlig ikke alene kunne hjælpe ambulanceredderne med at identificere det lille barn i stolen - det vil også kunne give dem den medicinske viden, som kan ende med at redde deres liv.

'Det tager to minutter af din tid', skriver ambulanceredderen ifølge Practical Parenting.

