Ambulanceredder finder 'ækel' besked i ruden efter spærret indkørsel

Lauren Wheeler fra Essex i det sydøstlige England havde hjulpet en borger i nød, inden hun vendte retur til sin ambulance, hvor en uidentificeret nabo havde sat en seddel i ruden.

Personen var åbenlyst sur over, at ambulancen havde blokeret vedkommendes indkørsel, mens Lauren Wheeler var væk fra køretøjet.

'Jeg er ligeglad med, om du er en ambulance, du må ikke blokere folks indkørsler', står der på sedlen, der er skrevet i blokbogstaver med sort tusch.

'Enten spørg, eller fucking kom ud, når vi har trykket på hornet i ti minutter', fortsætter den.

Lauren Wheeler har lagt et billede af sedlen på Facebook, hvor hun ironisk skriver: 'Jeg elsker at få nuttede beskeder på mit job'.

Under billedet giver flere Facebook-brugere udtryk for vrede mod den unavngivne seddelskriver.

'Jeg er ligeglad med, om du er et menneske, du MÅ ikke være så stort et pikhoved', skriver en Facebook-bruger ved navn John Kear i en af kommentarerne under Lauren Wheelers billede.

En anden skriver 'Wtf!!! nogle menneskers dumhed og egoisme forbløffer mig', mens en tredje skriver 'Oh my god, det er ækelt!!!'

Til en af kommentarerne svarer Lauren Wheeler i samme sarkastiske tone som i opslaget, og efterfulgt af en smiley med himmelvendte øjne: 'Jeg skal nok sørge for at banke på alles døre resten af aftenen.

Flere medier, blandt andre britiske Metro og Wales Online, har efter den kvindelige ambulanceredders Facebook-opslag skrevet historien om sedlen.

I en udtalelse siger en talskvinde fra East of England Ambulance Service ifølge Metro:

'Vi beder folk, der sviner ambulancepersonalet til på grund af parkeringsproblemer om at huske på, at de er der for at redde liv. Den opfordring kommer i kølvandet på, at en note blev efterladt på en ambulance i Southend, mens personalet var kaldt ud til et nødstilfælde i aftes.'

Talskvinden fortæller desuden, at ambulanceredderne bliver instrueret til at vise hensyn, når de parkerer.

'Men i områder, hvor der er begrænset med parkeringsmuligheder, kan en ambulance være nødt til at parkere på den første tilgængelige plads for at nå frem til en kritisk syg eller skadet patient.'