Ambulanceredder i 30 år: Nu vil han ikke mere

Det er hårde tider at være ambulanceredder i.

Det har Ekstra Bladet afdækket i Region Hovedstaden i en række artikler. Nu viser det sig, at historien også gør sig gældende i Region Midtjylland, kan flere reddere anonymt berette.

Én af dem vil dog gerne stå frem og fortælle om det stigende arbejdspres i regionen, hvor en aktindsigt, som Ekstra Bladet gennem Reddernes Fagforening er kommet i besiddelse af, viser, at antallet af ambulancer, der må blive i garagen, næsten er tredoblet det seneste år.

Hårde døgnvagter

59-årige Thomas Lykke valgte i foråret at sige stop hos Falck i Grenå efter mere end 30 års tro tjeneste. Ikke fordi han ikke holdt af sin arbejdsplads eller sine kollegaer - for det gør han - men fordi arbejdspresset simpelthen blev for stort, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg kunne bare se, som tiden gik, at arbejdspresset hele tiden blev større. Vores responstid blev eksempelvis kortere og kortere. Nu skal vi været rykket ud inden 90 sekunder i dagstimerne. Samtidig bliver vagterne lavet om, hvilket betyder, at man nærmest kun har 12 timers vagter eller døgnvagter nu.

- Det er hårdt at være på arbejde 24 timer, hvor du er ude at køre i 12 eller 13 timer. Folk siger jo nej, fordi de ikke kan mere, og så begynder man at melde fra til flere ture, men det er ikke populært at gøre. Beskeden er, at vi bare skal sætte os bag rattet.

Redningspersonalet hos Falck i Region Midtjylland føler sig presset, skriver flere til Ekstra Bladet. Akivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Der er især store udfordringer med at få dækket vagterne hos Falck, hvor redderne tilbydes en ekstra skilling for at bruge deres fridage på at køre ambulancer.

- Jeg synes, at man har brug for at holde fri, når man har fri. Man skal tænke på sit eget ve og vel og sin familie, lyder det fra Thomas Lykke.

Problemet med at finde folk til vagterne gælder ikke kun hos Falck. En aktindsigt som Reddernes Fagforening har delt med Ekstra Bladet, viser, at alle aktørerne på ambulancemarkedet i regionen er under stigende pres.

Falck, Responce og Præhospitalets Afdeling for ambulancer og akutlægebiler havde i alt '172 beredskaber ude af drift' i perioden 1. januar 2020 til 15. juni 2020.

For samme periode i 2021 er det tal næsten tredoblet. Her måtte man 476 gange opgive at stille med et beredskab, fordi der manglede folk til at køre ambulancen.

- Alt for længe har vores arbejdsforhold været så ringe, at folk forlader branchen. Det skaber en ond cirkel, som vil ramme borgerne i sidste ende, advarer formanden for Reddernes Fagforening, Kim Hammershøj i en pressemeddelelse.

Region Midtjylland giver nu redderne en tiltrængt hjælpende hånd ved at indsætte flere sygetransporter. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Efter Ekstra Bladets fokus på stigende arbejdspres på redderne, har Region Midtjylland nu indsat seks ekstra sygetransporter i hverdagene og fire i weekenderne.

Deres opgave bliver at køre med de patienter, der ikke er akut syge, hvilket vil tage en del af presset fra ambulanceredderne.

- Vi glæder os over, at regionen har handlet på vores forslag om at indsætte flere sygetransportbiler, der kan køre med de ikke akutte patienter. Vi har kritisereret og regionen har taget kritikken til sig og lyttet. Det takker vi for og glæder os over. Men vi så gerne, at sygetransportbilerne også bliver indsat om natten, lyder det fra Kim Hammershøj.

Thomas Lykke har nu fået job som vicevært, men tager i ny og næ også en vagt som ambulanceredder, så han kan se de gamle kollegaer, som han savner sammenholdet med.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Falck, men her er man i skrivende stund ikke vendt tilbage.