Ambulancereddere presset i knæ: 444 ekstravagter på to måneder

444 ekstravagter på otte uger.

Det er vagter, som skal besættes af ambulancereddere hos Hovedstadens Beredskab i Region Hovedstaden, så vagtplanen kan hænge sammen.

Ansatte, der frygter for at miste deres job ved at stå frem i Ekstra Bladet, fortæller enstemmigt, at de bliver presset til at tage disse ekstravagter, arbejde 12 timer i træk uden pause og rykke deres sommerferie.

Nogenlunde samme situation gør sig gældende hos Falck, der er regionens anden udbyder af ambulancekørsel.

Alene i juli måned har Falck cirka 250 ekstravagter. Foto: Screendump/privatfoto

Kim Hammershøj er formand for Reddernes Fagforening, der blev stiftet i 2017 på grund af utilfredshed blandt 1600 reddere over en række overenskomster forhandlet af 3F og FOA, som repræsenterer de to ambulancetjenester.

Han er til dagligt ansat som redder i Falck, men taler gennem sit virke i Reddernes Fagforening dagligt med kollegaerne i Hovedstadens Beredskab.

Han bekræfter, at vagtplanen i både Falck og Hovedstadens Beredskab er så presset, at folk er nødt til at tage ekstravagter.

- Dårlige arbejdsforhold er blevet hverdag for os. Brug af tvang er helt uacceptabelt, især når det kun drejer sig om dårlig planlægning. Tvang bør begrænses til store katastrofer. Folk kører og behandler patienter konstant, fra de møder ind om morgen, indtil de går hjem om aftenen uden pauser, så situationen er alvorlig, siger Kim Hammershøj til Ekstra Bladet.

Ifølge overenskomsten er det tilladt for arbejdsgiveren at kalde folk på arbejde på deres fridage.

Ambulanceredderne varetager nemlig en kritisk jobfunktion på linje med eksempelvis sygeplejerskerne, der under den nuværende strejke ikke alle steder kan nedlægge arbejdet.

Hos Reddernes Fagforening er man fortvivlet over den nuværende situation for redderne i Region Hovedstaden. Screendump/Facebook

Skrider fra jobbet

De pressede arbejdsforhold har betydet, at mange ambulancereddere har sagt op, fortæller Kim Hammershøj:

- Det her er akkumuleret over en årrække med dårlige overenskomster og dårlige arbejdsvilkår for mine kollegaer. Det har afstedkommet, at nogle har sagt op, og den udvikling er gået hurtigere og hurtigere det seneste stykke tid. Det er en ond spiral, og folk bliver simpelthen for presset på arbejdet. De kan ikke være der for deres familier.

Situationen i Region Hovedstaden så alvorlig, at han ikke tror på, at man kan stille med de ambulancer, som man er forpligtet til hen over sommeren.

- Driftssituationen inde i Region Hovedstaden er absolut kritisk, så det vil ske. Og det sker dagligt, at vi har biler ude af drift, fordi at der ikke er nogen, som tager de ekstravagter. Vi kan simpelthen ikke følge med.

Konfrontation med Hovedstadens Beredskab Ekstra Bladet har konfronteret Hovedstadens Beredskab om de pressede medarbejdere. Her erkender operationschef og pressetalsmand Tim Ole Simonsen, at der problemer med at få vagtplanen til at gå op - Medarbejdernes arbejdsmiljø ligger os stærkt på sinde. Det skal være trygt at gå på arbejde i Hovedstadens Beredskab. Vores ambulancedrift er desværre, af flere årsager, udfordret henover sommeren. Den generelle mangel på ambulancereddere i Danmark medvirker til at det er svært at besætte ledige stillinger. Hvis vi kunne, ville vi gerne ansætte ti uddannede reddere med det samme. Han roser videre de ansatte for at have taget en stor tørn gennem coronakrisen, der medførte at ferie og afspadsering blev udskudt. - Medarbejderne gjort en kæmpe indsats ved at tage ekstravagter, og visse har også udsat deres ferie. I dette langstrakte forløb med covid, som ingen kunne forudse komme, har medarbejderne således udført en kæmpe og prisværdig indsats. Men vi mærker nu som organisation de 'organisatoriske senfølger' af den store indsats og fleksibilitet, som medarbejderne har udvist i perioden. - Alt dette sammenholdt med, at vi desværre også har haft en udfordring i vores mandskabsplanlægning, har medført at vagtbesættelsen hen over sommeren er udfordret. Vi ved godt vores medarbejdere er presset, og på trods af en lang periode med særlige vilkår under covid, træder mange fortsat hjælpende til. Vi er i god og tæt dialog med reddernes faglige repræsentanter om udfordringerne. Afslutningsvis fortæller Tim Ole Simonsen, at situationen er blevet drøftet i denne uge på et møde med Region Hovedstaden. Han kan dog ikke garantere, at ambulancer kører som planlagt hen over sommeren. - Vi gør selvfølgelig vores yderste for at dække alle vagter og dermed stille det antal ambulanceberedskaber vores kontrakt beskriver. Hvis det undtagelsesvis bliver nødvendigt at nedlægge et beredskab i et kortere tidsrum, vil vi behandle dette ud fra vores kontrakt med Region Hovedstaden. - I den situation vi står i, beder vi vores medarbejdere om at udvise en udstrakt fleksibilitet, hvilket vi møder en imødekommenhed på.