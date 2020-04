Ambulancerne holder i kø i timevis i Rusland

Hospitaler i og omkring Moskva i Rusland oplever i disse dage en 'enorm tilstrømning' af coronasmittede patienter.

Det betyder, at ambulancerne nogen steder holder i kø i flere timer for at få patienterne ind på hospitalerne.

Det skriver Reuters.

En paramediciner sidder og venter på at kunne aflevere en patient på et hospital i Khimki udenfor Moskva. Foto: Tatyana Makeyeva/Ritzau Scanpix

Moskva og andre regioner har været lukket ned i knap to uger i et forsøg på at stoppe spredningen af coronavirus, men hospitalerne bliver alligevel presset til det yderste, skriver nyhedsbureauet.

En paramediciner havde ifølge Reuters siddet og ventet i 15 timer med en patient foran et af hospitalerne udenfor Moskva.

- Situationen i både Moskva og Sankt Petersborg, men mest i Moskva, er ret anspændt, fordi antallet af syge mennesker vokser, siger Kreml-talsmand Dmitry Peskov på russisk stats-tv ifølge russiske medier.

Ifølge de officielle tal er 106 coronasmittede personer døde i Rusland. I alt er der 13.584 bekræftede smittede.

Moskvas borgmester, Sergei Sobyanin, mener at udbruddet er langt fra at have toppet i byen. Tværtimod frygter han, at det kun lige er begyndt.

Her ses nogle af de ambulancer, der holder i kø i Khimki udenfor Moskva. Foto: Tatyana Makeyeva/Ritzau Scanpix