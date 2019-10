Amelia forsvandt efter fest: Fundet død i Cambodia

For en uge siden feste 21-årige Amelia Bambridge fra Storbritannien løs på øen Koh Rong i Cambodia til de tidlige nattetimer.

Siden blev hun meldt savnet, og hendes far fortalte, at han frygtede, hun var blevet kidnappet.

Torsdag er hun fundet død, oplyser de lokale myndigheder i Cambodia ifølge britiske medier.

Liget af den unge kvinde blev fundet knap 50 kilometer ude i havet, skriver nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mere end 200 betjente deltog i eftersøgningen af den unge kvinde. Foto: Ritzau Scanpix

Amelia Bambridge var i Cambodia i forbindelse med et sabbatår. Hun blev sidst set klokken tre natten til torsdag 24. oktober.

Politiet indledte en eftersøgning af den unge kvinde, hvor over 200 betjente deltog i håbet om at finde frem til hende.

Amelia Bambridgdes taske med telefon, pung og kreditkort blev fundet på stranden, og hendes forældre frygtede derfor i første omgang, at hun var blevet kidnappet. Det skriver Telegraph.

- Jeg tror ikke, at hun har været ude for en ulykke. Hvis hun havde været ude for en ulykke, ville hun have været fundet nu, sagde faren, Phil Bambridge, onsdag til Sky News.

Den 21-åriges taske blev fundet på stranden. Foto: Ritzau Scanpix.

Hendes mor, Linda Bambridge, fortalte den lokale avis i Sussex The Argus, at det ikke lignede datteren at forsvinde uden at give lyd fra sig.