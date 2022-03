Amerikaner med svinehjerte er død to måneder efter operation

Den første person i verden med et genmodificeret svinehjerte levede to måneder med hjertet.

Det oplyser University of Marylands medicinske afdeling, som stod bag den særlige operation, onsdag på sin hjemmeside.

Den 57-årige amerikaner David Bennett fik indopereret et genmodificeret svinehjerte 7. januar. Han døde tirsdag og levede dermed to måneder med svinehjertet.

Operationen var første gang, at læger med succes foretog sådan en type behandling.

Bennett døde, efter at hans tilstand for flere dage siden forværredes.

Det fremgår ikke, om hans krop begyndte at afvise det særlige hjerte. Men universitet oplyser, at hjertet fungerede 'rigtig godt' i flere uger uden tegn på at være blevet afvist af kroppen.

Kirurgerne og forskerne bag operationen takker Bennett for at være en 'modig og nobel patient'.

Uvurderlig indsigt

De siger, at behandlingen har givet vigtig viden på området. Viden, som kan bruges i fremtiden.

- Vi har opnået uvurderlig indsigt og lært, at det genetisk modificerede svinehjerte kan fungere godt i menneskekroppen.

- Vi forbliver optimistiske og planlægger at fortsætte vores arbejde med fremtidige kliniske forsøg, siger Muhammad M. Mohiuddin, professor i kirurgi ved universitet i en erklæring.

Også Bartley P. Griffith, som stod for den historiske operation, mener, at behandlingen har givet 'uvurderlig indsigt'.

Han håber, at det kan bruges fremover til at forbedre behandlingen og 'potentielt sikre livreddende fordele for fremtidige patienter'.

David Bennett sagde ja til at få svinehjertet, efter at han var blevet erklæret uegnet til at modtage et organ fra et andet menneske.

Sønnen takker

David Bennetts søn, David Bennett Junior, siger i en erklæring, at familien er folkene bag operationen 'dybt taknemmelig'.

- Deres grundige indsats og energi gav min far en umættelig vilje til at leve og skabte et håbefuldt miljø under en kamp, der var op ad bakke.

- Vi var i stand til at have nogle dyrebare uger sammen, mens han kom sig efter operationen. Uger, som vi ville have været foruden, hvis det ikke var for den mirakuløse indsats, siger han.

Det svin, som David Bennett modtog et hjerte fra, havde fået fjernet et gen, der er ansvarligt for at producere et særligt sukkerstof.

Var dette gen ikke blevet fjernet, ville det straks have udløst en kraftig immunreaktion i Bennetts krop og ført til, at hjertet blev afvist.