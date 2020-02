Amerikaner og japaner dør af coronavirussen i Wuhan

En amerikansk statsborger er død af coronavirus i den kinesiske millionby Wuhan, hvor virussen har sit epicenter.

Det skriver The New York Times tidligt lørdag morgen dansk tid.

Der er tale om en person på omkring 60 år, som mistede livet på et hospital i Wuhan torsdag.

Det oplyser USA's ambassade i Beijing ifølge The New York Times. Men derudover er der ikke mange oplysninger i sagen.

- Vi kondolerer dybt til familien for dens tab, siger en talsmand for ambassaden.

Sundhedstyrelsen har udgivet denne plakat om virussen. Foto: Sundhedsstyrelsen

- Af respekt for familiens privatliv har vi ikke flere kommentarer i sagen.

Det er den første amerikanske statsborger, der har mistet livet som følge af det nye coronavirus. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Nyheden kommer blot få minutter efter, at det er kommet frem, at en japansk statsborger, som har været indlagt på et hospital i Wuhan med lungebetændelse, ligeledes er omkommet.

Det oplyser Japans udenrigsministerium tidligt lørdag morgen dansk tid, skriver Reuters.

Dødstal stiger voldsomt

Der er registreret 86 nye dødsfald som følge af coronavirus i Kina. 81 af de nye dødsfald er registeret i den virusplagede Hubei-provins.

Det oplyser de kinesiske sundhedsmyndighederne natten til lørdag dansk tid.

Dermed har i alt 722 personer mistet livet i Kina, hvoraf langt størstedelen af dødsfaldene er registreret i Hubei-provinsen.

Samtidig bekræftes 3399 nye smittetilfælde i Kina. Efter to dage hvor stigningen i antallet af smittede har været en smule aftagende, er antallet af nye smittetilfælde igen tiltagende.

I alt er 34.546 personer bekræftet smittet i Kina.

Coronavirusset har sit epicenter i Hubei-provinsens hovedstad, Wuhan, hvor det menes at være brudt ud på et marked i midten af december.

På markedet blev der blandt andet solgt vilde dyr.

Virusset har siden spredt sig voldsomt i Kina, og der er konstateret smittetilfælde i flere end 20 andre lande.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har erklæret udbruddet for en global sundhedskrise.