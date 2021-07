Amerikanere får fængsel for at hjælpe Nissan-boss med flugt

To amerikanske statsborgere er ved en japansk domstol mandag blevet idømt henholdsvis 20 og 24 måneders fængsel for deres roller i Nissan-boss Carlos Ghosns flugt fra Japan.

Strafudmålingen finder sted, efter at Michael Taylor og Peter Taylor, som er far og søn, i juni tilstod, at de hjalp Ghosn med at flygte ud af Japan til Libanon. Ved samme lejlighed undskyldte de for deres handlinger.

Michael Taylor er idømt to års fængsel, mens hans søn er idømt et år og otte måneders fængsel.

De to amerikanere blev anholdt i Massachusetts i USA i maj 2020.

Carlos Ghosn er en brasilianskfødt franskmand med libanesiske aner, som stod i spidsen for bilproducenten Nissan i to årtier. Han er anklaget for omfattende skattesvindel i Japan.

Nytårsaftensdag 2019 dukkede han pludselig op i Libanon, mens de japanske myndigheder var ved at forberede en retssag mod ham. På det tidspunkt var han løsladt mod kaution.

Michael Taylor, som er veteran fra den amerikanske hærs specialstyrker, hjalp sammen med sin søn Ghosn med at flygte i en kasse om bord på et privatfly i slutningen af 2019.

Anklagemyndigheden har hævdet, at de to amerikanere fik 1,3 millioner dollar - knap 8,2 millioner kroner - for deres hjælp.

Michael Taylor og Peter Taylor forsøgte under en retssag i USA at forhindre, at de blev udleveret til Japan. De sagde, at de ikke kunne retsforfølges for at hjælpe en person, som var på fri fod mod kaution. De sagde, at de i Japan risikerede uendelige afhøringer og tortur.

Ghosn har forklaret, at han flygtede fra Japan, fordi han troede, at han ikke ville få en retfærdig retssag.

Før han blev pågrebet, var Carlos Ghosn en stjerne i bilindustrien. Han reddede Nissan fra konkurs, efter at han blev hyret til opgaven af de franske ejere i Renault i 1999.