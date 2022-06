Amerikanere i chok: Rammer historisk højt niveau

I USA er benzinpriserne også på himmelflugt, og de ventes at stige yderligere henover sommeren

Det er ikke kun i Danmark, at benzinpriserne er eksploderet.

I USA er amerikanerne netop vågnet til, at prisen på landsplan for en såkaldt gallon benzin for første gang nogensinde er oppe på fem dollar.

Det har fået flere til at tage billeder fra tankstationerne, mens de tanker bilen.

En mand fra Houston i Texas tror ikke sine egne øjne, da han ser, hvad det koster at tanke bilen. Foto: Brandon Bell/Ritzau Scanpix

Højeste nogensinde

De fem dollars på landsplan er det højeste niveau, benzinpriserne nogensinde har ligget på i USA, melder CNN.

Og prisen kan meget vel forsætte sin himmelflugt, fordi efterspørgslen er massiv for tiden, mener Tom Kloza, der er global chef for energianalyse hos OPIS.

- Alt kan ske. Om helvede eller høje benzinpriser er på vej, skal folk alligevel på ferie, siger han til CNN.

Stadig lavt

Der er dog utroligt langt fra de priser, som danske forbrugere i øjeblikket kæmper med at sluge, når de svinger forbi tankstationen.

Fem dollars for en gallon benzin betyder, at amerikanerne nu i gennemsnit betaler cirka 9,5 kroner for en liter benzin.

De stigende brændstofspriser hænger naturligvis sammen med olieprisen.

Netop olieprisen er ligeledes eksploderet, siden coronakrisen ramte verden i 2020.

Torsdag var prisen på en tønde råolie steget til det højeste niveau i 13 uger og tæt på det højeste niveau nogensinde.

En tønde råolie kostede således næsten 123 dollars - 855 kroner - hvilket er milevidt fra midten af 2020, hvor prisen lå på sølle 20 dollars, skriver nyhedsbureauet Reuters.