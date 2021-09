Amerikanere indlægges: Dansk ekspert advarer mod hestemedicin

Patienter har haft brug for akut behandling på hospitaler i Oklahoma, USA, efter de har taget en overdosis af medicinen Ivermectin beregnet til heste.

Det skriver BBC.

En lokal læge udtaler til mediet, at patienterne ankommer med opkast, muskelsmerter og sågar synstab, efter de har indtaget Ivermectin i store doser. Indlæggelserne sker på trods af, at USA's føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed (FDA) flere gange har advaret mod at benytte sig af lægemidlet mod coronavirus.

Ivermectin er blevet et kontroversielt lægemiddel, efter det er blevet promoveret som en kur mod coronavirus på bl.a. sociale medier, selvom der ingen klinisk dokumentation er for det.

Lægemidlet er godkendt som kur mod orme og parasitter i dyrearter som heste og køer. Det er også godkendt i mindre doser til behandling af for eksempel fnat og andre hudlidelser hos mennesker.

Små studier er foretaget

Der er foretaget mindre laboratorieundersøgelser med Ivermectin som behandlingsmiddel mod coronavirus, men resultaterne har alle været meget varierede.

Nogle viser, at en meget høj dosis af Ivermectin kan stoppe spredningen af SARS-CoV-2, der er virussen som forårsager covid-19. Andre undersøgelser viser det modsatte. På den baggrund har både FDA og det europæiske lægemiddelagentur EMA meldt ud, at der ikke er dokumentation for, at midlet virker mod coronavirus.

Ifølge Steffen Thiel, der er professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, er det vigtigt, at man skelner mellem forsøgene og virkeligheden.

- Det er nødvendigt, at man adskiller, hvad der sker i reagensglassene med den effekt, der rent faktisk sker i kroppen, siger Steffen Thiel til Ekstra Bladet om de kliniske forsøg.

Høj efterspørgsel

Alligevel er lægemidlet i høj kurs. Ifølge DR er der også flere danskere, der ønsker at benytte sig af Ivermectin. Her efterspørges medicinen i Facebook-grupper med flere tusinde medlemmer.

Spørger man Steffen Thiel, er udmeldingen klar, når det kommer til Ivermectin som behandlingsmiddel mod coronavirus.

- Medicin skal bruges til det, som det er beregnet til. Derfor skal man ikke begynde at eksperimentere med der her lægemiddel, siger Steffen Thiel til Ekstra Bladet.