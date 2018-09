Amerikanere kalder Özlem til dialog-kaffe i New York

Özlem Cekic inviteret til at berette for millioner om sit arbejde som brobygger i Danmark

Det er måske verdens største foredragssal.

Under slogan'et 'Idéer, der er værd at udbrede', arrangerer amerikanske Ted Talks foredrag, der ofte går viralt på Nettet. Det kan være med indflydelsesrige talere - eks-præsident Clinton, Bill Gates, Stephen Hawking, Bono osv. Eller med talere, hvis budskab brænder igennem.

Ted Talks har nu bedt Özlem Cekic fortælle om 'dialog-kaffe'.

'De ringede og skrev, men jeg kendte det ikke. Min mand måtte forklare mig, hvad det var for noget,' siger Özlem Cekic.

Hun har nu skrevet en tale på engelsk. Amerikanerne har godkendt den. De er endda så begejstrede, at Cekic skal være en af to hovedtalere på en Ted konference i New York den 25. september.

'Det er ret vildt. Men det er også en udfordring, kan jeg godt fortælle dig. Jeg er ikke særlig god til englesk og er først begyndt at lære det for nylig,' siger Cekic, der dagligt øver sig i at levere de 16 minutter, hendes foredrag må vare, så fejlfrit som muligt.

Folkene fra Ted har bedt Özlem Cekic berette om sit arbejde som 'brobygger', som hun selv kalder det. Her drager hun ofte ud til kaffe og kage hos folk, som typisk har sendt hende hadefulde og nedladende kommentarer for at få dem til at gå i dialog.

Sidste år sendte britiske BBC et kamerahold med, da Özlem Cekic drog ud for at snakke med Stefan, der havde svinet hende til på Facebook med kommentarer som:

'Klamme ISIL skadedyr og en af de klammeste ådsler', og 'Jeg hader alt, hvad du og dine artsfæller står for.'

Det er dette indslag, man fra Ted organisationen har bidt mærke i. Youtube-klippet på omkring fem minutter fra BBC blev set af over fem millioner mennesker.

Bruno Giussani, der er 'global kurator for TED, siger til Ekstra Bladet:

'Det bliver et foredrag om vigtigheden af - og besværlighederne ved - at tale med folk, man er uenig med. Det er derfor, vi har inviteret Özlem Cekic. Fordi det både er og bliver mere og mere vigtigt i en verden, hvor polariseringen vokser hver dag.'

Özlem Cekic, der skriver for Ekstra Bladet, hvis læsere derfor kender hendes tanker om brobygning, siger selv om pointen i talen, hun skal levere i New York:

'Mit hovedbudskab er, at alle har et ansvar for at stoppe dæmoniseringer og begynde dialog. Det gavner ingen og intet at gå rundt og påstå, at alle andre end dem selv, må gøre noget. Eksempelvis politikerne, naboen med flere. Vi er nødt til at samtale. Især med dem, vi er uenige med.'

De mest udbredte 'Ted Talks' har op til 50 millioner visninger på Nettet.

Kun en enkelt dansker har tidligere givet en Ted Talk. Den danske konkurrencekommissær i EU, Margrethe Vestager, holdt for et år siden foredrag om sin kamp miod multinationale monopoler som Google og Apple.