Amerikanere rasende over ny reklame: Nu er den offentliggjort

Et samarbejde mellem tøjfirmaet Nike og NFL-spilleren Colin Kaepernick har sat sind i kog og sko i brand - det sidste bogstaveligt talt.

I flere dage har vrede amerikanere stået bag dramatiske afbrændingsprotester, efter tøjgiganten har indgået et samarbejde med Colin Kaepernick. Og det sker uden, at de rasende amerikanere overhovedet har set den nye Nike-reklame.

Onsdag aften har tøjgiganten endelig sløret for reklamen.

I reklamen fejres 30-årsdagen for 'Just do it'-sloganet med billeder af blandt andet LeBron James og Serena Williams. Midtvejs i videoen bliver det afsløret, at fortællerstemmen tilhører Colin Kaepernick.

- Spørg ikke, om dine drømme er vilde. Spørg, om de er vilde nok, slutter den kontroversielle NFL-spiller.

Allerede inden reklamen så offentlighedens lys har Kaepernicks medvirken fået amerikanerne til at gribe til høtyve og flammekastere. Årsagen til vreden skal findes ved en NFL-kamp, der blev spillet i 2016. I protest mod racisme og social ulighed knælede Colin Kaepernick, mens nationalsangen blev spillet, og det har fået folk - inklusiv USA's præsident Donald Trump - til at lange ud efter ham og beskylde ham for at håne det amerikanske flag.

På Twitter opfordrer amerikanerne nu hinanden til at brænde deres Nike-gear under hashtagget #Justburnit.

