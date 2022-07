Amerikanernes frygt i Taiwan: - Det nye Ukraine

USA er massivt til stede i Det Sydkinesiske Hav, fordi de vil signalere overfor Kina, at de ikke skal gøre sig nogle forhåbninger om at erobre territorium i området.

- Amerikanerne frygter en situation, som den vi ser i Ukraine, siger lektor ved forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen.

- USA vil undgå, at andre lande får et indtryk af, at de bare kan erobre fremmede områder, ligesom vi ser i Ukraine.

Rusland indtog Krim-halvøen i 2014, der hidtil havde tilhørt nabolandet Ukraine, og i februar 2021 startede Rusland en fuldskaleret invasion af Ukraine, der stadig raser i dag.

Det er netop en lignende situation, som USA vil forebygge ved at være mere til stede i farvandene omkring Taiwan.

- Det er et udtryk for en voksende spænding, hvor amerikanerne optrapper deres aktiviteter, fordi kineserne også optrapper.

- Joe Biden har været ude at sige, at hvis kineserne angriber Taiwan, så vil USA angribe dem, så de prøver at afskrække en kinesisk invasion.

Onsdag udtalte det kinesiske militær ifølge Reuters, at USA udgør en trussel mod sikkerheden i Taiwan-strædet.

Men selvom landene spiller med musklerne, mener Peter Viggo Jakobsen, at man næppe vil se en militærkonflikt i Taiwan-strædet.

- Hver gang amerikanerne kommer tæt på Kina, så kommer de med den slags udtalelser. Striden er blevet intensiveret i den seneste måned, men der er ikke tegn på, at situationen vil udvikle sig, siger han.