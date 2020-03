Amerikansk corona-eksplosion: Rammer milepæl

Coronaepidemien har for alvor fået tag i USA, der nu kan registrere, at mere end 1000 personer er døde af coronavirusen.

Ifølge John Hopkins University & Medicine, der har fulgt coronasmitten tæt, er helt nøjagtigt 1050 døde i USA.

Flest har mistet livet til sygdommen i landets største by New York, hvor 280 er døde.

Og tallene over antal smittede i USA fortsætter bare med at stige. 19. marts var der 13.700 bekræftede smittede. Fire dage senere - 23. marts - var tallet 35.224.

I dag er tallet oppe på 69.171 bekræftede smittede.

Og den fart kan få alvorlige konsekvenser for det amerikanske sundhedsvæsen, har Allan Randrup Thomsen, virusforsker og professor, Københavns Universitet, tidligere vurderet over for Ekstra Bladet:

Minder om Italien

- Det betyder, at USA er kommet i en situation, som minder om det, vi ser i Italien, hvor man er kommet for sent i gang. Når det først er sket, er det meget svært at afbøde epidemien. Jeg synes, at den danske regering måske var tidligt ude i nogles øjne. Men når man ser på vores tal, går det trods alt forholdsvis stille og roligt sammenlignet med nogle af de stigninger, man ser andre steder, siger han.

Dør i venteværelset

Landets største by, New York, står for størstedelen af de smittede med 20.011 bekræftede tilfælde. Og onsdag blev den første hjemløse meldt død efter at have været smittet med virussen, beretter New York Times, der samtidig fortæller, at 13 er døde på samme dag på det overfyldte hospital Elmhurst Hospital Center i bydelen Queens.

Det offentlige hospital har 545 sengepladser, og New York Times beretter, at flere er døde i venteværelset på skadestuen, mens de har ventet på at blive indlagt. Og flere gange må de ansatte lægge øre til 'Team 700' over højtalerne, som er koden for, hvornår en patient er ved at dø.

New York er samtidig blevet epicenter for virussen.