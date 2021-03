Amerikansk coronalæge: Dødstallet i USA kunne være meget mindre

Antallet af amerikanske coronarelaterede dødsfald kunne være 'betydeligt formindsket'.

Sådan lyder det fra den amerikanske læge, Deborah Birx, der var en del af den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps coronavirus-beredskab, i et stort interview med CNN.

- Jeg ser det på denne måde: Første gang havde vi en undskyldning. Der kom omkring 100.000 dødsfald under den første bølge. Men efter min mening kunne de resterende dødsfald være formindsket betydeligt, siger Deborah Birx til CNN.

Her henviser hun til de tæt på 450.000 døde, som mistede livet efter den første bølge havde ramt USA.

Skulle have handlet mere aggressivt

I interviewet med CNN til deler Deborah Birx sit bekymrende syn på, hvordan den tidligere regering håndterede coronavirussen.

Og der er ikke just ros til håndteringen.

Hun fortæller blandt andet, at mange af dødsfaldene kunne være undgået, hvis man havde lukket samfundet ned før, og man havde handlet mere aggressivt.

Her mener Deborah Birx, at dødstallene ikke havde været så høje, hvis byer og stater bedre havde implementeret nogle af de erfaringer, som man lærte under den første bølge.

Flere toplæger taler ud

Det er i CNN-dokumentaren 'COVID WAR: The Pandemic Doctors Speak Out', at Deborah Birx sammen med fem andre læger fra Det Hvide Hus' coronakomité taler ud om deres tanker om håndteringen af coronavirussen i USA, og hvad den amerikanske regering kunne have gjort anderledes.

På nuværende tidspunkt er der tæt på 550.000 mennesker, der har mistet livet som følge af coronavirussen i USA, og ifølge CNN har 71 procent af amerikanere over 65 år fået første stik med vaccinen.