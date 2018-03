Amerikansk detailkæmpe lukker og slukker i USA

Legetøjsgiganten Toys "R" Us lukker alle deres butikker i USA

33.000 jobs er i fare, efter Toys "R" Us har meddelt sine ansatte, at de lukker samtlige 800 butikker i USA.

Det skriver Washington Post.

Legetøjskæden meldte tidligere i dag ud, at man også lukker alle sine 100 butikker i Storbritannien og fyrer 3.000 ansatte.

Det er et svagt julesalg, der har bragt legetøjs-kæmpen i knæ efter i flere år at have kæmpet med en massiv gæld på 48 milliarder kroner.

I januar meddelte legetøjskæden ellers en noget mindre drastisk redningsplan, der indebar lukning af 182 butikker i USA.