Det går måske en anelse for hurtigt, når det kommer til udviklingen af teknologien AI (kunstig intelligens).

I hvert fald gik en simuleret test med en amerikansk drone helt galt, da den blev givet et AI-system.

Dronen endte med at dræbe sin egen operatør og angribe alle andre, der stod i vejen for dens mission.

Det skriver The Guardian.

'Usædvanlig strategi'

Ifølge oberst Tucker 'Cinco' Hamilton, der er chef for AI-tests og missioner med USA's luftvåben, brugte den kunstige intelligens 'højst usædvanlige strategier til at nå sit mål'.

Dronens opgave var at ødelægge fjendens luftforsvarssystemer og angribe alle, som forstyrrede den ordre.

- Systemet opdagede, at selvom den identificerede truslen, ville den menneskelige operatør beordre den til ikke at dræbe den trussel, som den ellers fik point for at gøre.

- Så hvad gjorde den? Den dræbte operatøren, fordi personen forhindrede den i at nå sit mål, siger Tucker 'Cinco' Hamilton.

Advarer

Og efter at dronen fik at vide, at den ville miste point for at dræbe operatøren, fandt den en ny måde at klare sin mission på.

- Den begyndte at ødelægge kontroltårnet, som operatøren bruger til at kommunikere med dronen, for at forhindre den i at dræbe målet.

Obersten advarer mod at stole for meget på AI, og at testen viser, at 'du ikke kan snakke om kunstig intelligens, intelligens, maskinlæring, autonomi, uden at tale om etik og AI'.

Det amerikanske militær har allerede implementeret AI, blandt andet er teknologien blevet brugt til at styre F-16-fly.