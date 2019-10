Amerikansk gangster hives op fra graven

Han blev skudt og dræbt af FBI i Chicago for 75 år siden, men nu skal låget løftes af kisten.

Familiemedlemmer mener, at FBI skød den forkerte mand i 1934, og derfor har staten Indiana nu godkendt deres anmodning om at få åbnet John Dillingers grav på Crown Hill Cemetery i Indianapolis. Det skriver BBC.

Dillingers nevø Michael Thompson og et andet familiemedlem har presset på og hævder at have beviser for, at ligets fingeraftryk og øjenfarve vil afsløre, at FBI ikke fik fat i den rigtige.

John Dillinger var en kendt og frygtet gangster, der med sin bande hærgede i USA i 1930'ene. På det tidspunkt havde han fået mærkatet 'Public Enemy Number 1'.

Han rendte rundt med en dusør på 10.000 dollars hængende over sit hoved efter mindst 10 mord, en del bankrøverier og to gange at have flygtet fra fængslet. Den ene af gangene med en sherifs død til følge.

#ICYMI: On 7/22/1934, #FBI agents shot and killed the notorious gangster John Dillinger, bringing about the beginning of the end of the Gangster Era. Learn more about the history and death mask: https://t.co/IDmQORQ2UN#throwbackthursday pic.twitter.com/RuqliU9Shx — FBI Chicago (@FBIChicago) August 1, 2019

FBI har på Twitter kaldt det hele for en konspirationsteori. De ligger inde med et væld af informationer og beviser, der understreger, at det var den rigtige John Dillinger, de skød ved en biograf i Chicago i 1934, forklarer de.

- Hvis det lyder som en konspirationsteori, er det, fordi at det er det, skriver FBI på Twitter.

John Dillinger blev 31 år gammel, og hans navn endte med at blive ikonisk for den periode i USA, der i dag ofte bliver kaldt gangster-æraen.

Datoen for opgravningen er foreløbig sat til 31. december i år.