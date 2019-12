Amerikansk general: Julegave fra Nordkorea bliver ny missiltest

USA er ved at forberede forskellige reaktioner på Nordkoreas mulige "julegave".

Det oplyser general Charles Q. Brown, øverstbefalende for Pacific Air Forces under det amerikanske luftvåben, ifølge flere medier.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har annonceret, at hvis ikke amerikanerne kommer Nordkorea i møde inden årets udgang - for eksempel ved at lette økonomiske sanktioner - vil han give en såkaldt "julegave".

Det tolkes af de fleste som en slet skjult trussel.

General Charles Q. Brown mener, at "gaven" kan være en test af et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Det siger han til det amerikanske medie Defense One:

- Det, som jeg forventer, er, at gaven bliver en eller anden form for langtrækkende ballistisk missil. Spørgsmålet er, om den kommer juleaften? Kommer den juledag? Eller kommer den efter nytår?

De seneste uger har Nordkorea hævdet at have gennemført flere ikke nærmere specificerede test fra Sohae-anlægget, der tidligere har været brugt til satellitopsendelser.

Samtidig lader der til på ny at være skruet op for spændingerne de to lande imellem, og USA's særlige udsending har kaldt Nordkoreas retorik "fjendtlig".

Nært forestående

General Brown tror, at en ICBM-test er nært forestående.

- Man kan lytte til retorikken, og samtidig er de forskellige test over den seneste uge eller to alt sammen indikationer på, at der er aktivitet, siger han ifølge Defense One.

Han siger dog også, at en anden mulighed kan være, at Nordkorea annoncerer, at landets stop for ICBM-test er ovre - dog uden at der sker noget med det samme.

Sidste gang Nordkorea affyrede et langtrækkende missil, der potentielt kunne ramme amerikansk fastland, var ifølge nyhedsbureauet AFP i november 2017.

Politiske iagttagere har endvidere bemærket, at Kim Jong-un to gange på få måneder på hesteryg har besøgt det hellige bjerg Mount Paektu. Bjerget har en stærk symbolsk betydning, og tidligere har rideture til bjergets top gået forud for store politiske beslutninger.

Efter samtaler med den amerikanske regering annoncerede Kim Jong-un, at landet ikke længere ville teste langtrækkende missiler, hvilket af præsident Donald Trump blev udlagt som en klar amerikansk sejr.

Fastlåst situation

Siden et møde mellem Trump og Kim tidligere i år i Hanoi i Vietnam lader forholdet mellem de to lande til at være fastlåst.

Donald Trump har tidligere udlagt sine møder med den nordkoreanske leder som en regulær triumf. Også selv om møderne ikke har ført til det ønskede resultat: En regulær nedrustning.

Hvis Nordkorea i den nærmeste fremtid virkelig affyrer missilet, vil det samtidig betydning en nedskydning af den politiske fjer i hatten, som Donald Trump har kunnet bære.