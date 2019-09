Amerikansk gigant konkurs: 178 butikker risikerer at lukke

Den amerikanske modegigant Forever 21 med en årlig omsætning på flere milliarder har store økonomiske problemer, og nu er tøjbutikkens ejere tvunget et at anmode om konkurs.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt USA Today.

Tøjkæden med flere en 800 butikker i hele verden melder, at konkursen betyder, at de formentlig må lukke de fleste af deres butikker i Asien og Europa, mens 178 ud af 506 butikker i USA også er i fare for at må dreje nøglen om.

Årsagen til de økonomiske vanskeligheder er, at Forever 21 har satset på massiv udvidelse de seneste år og åbnet adskillige butikker verden rundt.

Men kunderne har ikke fulgt med og har valgt shopping på internettet i stedet for. Et tilbagevendende problem i branchen.

I USA er reglerne for konkurs anderledes end i Danmark, og Forever 21 har valgt at anmode om den såkaldte 'Chapter 11 bankruptcy'.

Det svarer nogenlunde til reglerne om betalingsstandsning i Danmark, hvor en virksomheden ikke har penge til at betale de penge, som den skylder til sine kreditorer.

- Det er et nødvendigt og vigtigt skridt, som vi er nødt til at tage for at sikre virksomhedens fremtid, siger vicedirektør Linda Chang i en meddelelse til pressen.

Forever 21 er et af de største brands i tøjbranchen i USA, og konceptet kan sammenlignes med H&M.

Derudover har de blandt andet butikker i Tyskland, Polen, Frankrig, Storbritannien, Holland og Spanien.