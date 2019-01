Amerikansk investerings-legende død

Den amerikanske investeringslegende John Bogle er død. Han blev 89 år.

Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af en pressemeddelelse fra Vanguard Group.

John Bogle lancerede i 1975 verdens første indeksfond, og hans firma Vanguard Group har siden vokset sig til at blive verdens største investeringsforening med en samlet formue på 5100 milliarder dollars.

Han er kendt for at give individuelle investorer mulighed for præcist at kunne følge markedsudviklingen på forskellige finansmarkeder. Og for at promovere passive investeringer med lave omkostninger.

I danske medier er John Bogle flere gange blevet omtalt som 'en levende legende i finansverdenen', 'investeringslegenden' og 'topinvestoren'.

John Bogle døde onsdag af en kræftsygdom. Det oplyser hans assistent Michael Nolan til nyhedsbureauet Reuters.

Han har kæmpet med dårligt helbred i flere år og har blandt andet overlevet seks hjerteanfald.

På trods af problemer med helbredet har han fortsat været aktiv i ledelse og administration af Vanguard Group de senere år.