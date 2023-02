Amerikansk kvinde er tvunget til at føde dødeligt sygt barn

Deborah Dobert bærer på et barn, der ifølge læger vil dø ved fødslen. Alligevel nægtes hun at få foretaget en abort

I tre måneder har amerikanske Deborah Dorbert vidst, at det barn, hun bærer i maven, ikke vil overleve mere end få minutter, når det bliver født.

Hvis det overhovedet vil overleve selve fødslen.

Alligevel er hun tvunget til at gennemføre graviditeten og føde barnet.

Det har en læge i delstaten Florida, hvor 33-årige Deborah Dorbert bor med sin mand og parrets søn på fire år, besluttet. Det skriver avisen The Washington Post.

Ny abortlov

Alt så ellers godt ud inde i maven, indtil en ultralydsscanning i 24. graviditetsuge afslørede, at noget var alvorligt galt.

Det viste sig, at fostret havde Potters-syndrom, en alvorlig misdannelse hvor lungerne ikke udvikler sig i løbet af graviditeten. En senere scanning viste, at fosteret heller ikke havde nogen nyrer.

Alligevel afviste parrets læge deres fælles ønske om at få foretaget en abort.

Det skete med henvisning til Højesterets omstødelse af abortloven i USA, der blev godkendt i juni sidste år. Siden da har det med ganske få undtagelser været forbudt at få en abort Florida efter 15. graviditetsuge.

The Washington Post har spurgt parrets læge, hvorfor han mener, at Deborah Dobert ikke er kvalificeret til at kunne få foretaget en abort, men han har ikke ønsket at kommentere sagen.

Vil gøre 'alt'

Over for avisen forklarer parret, at de ikke har mulighed for at forlade deres hjem og rejse til en anden delstat, hvor det vil være lovligt at få foretaget en abort.

Det skyldes dels, at familien ikke har pengene til at dække de mange omkostninger, der er forbundet med rejsen og den efterfølgende indlæggelse, og dels at de frygter at blive retsforfulgt, når de vender hjem.

- Det gør mig vred, at politikere kan beslutte, hvad der er bedst for mit helbred. Vi ville gøre alt for at få barnet, siger Deborah Dobert til avisen.