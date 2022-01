Amerikansk lærer anholdt: Vaccinerede sin elev

En skolelærer i New York er blevet anholdt, efter hun vaccinerede en 17-årig elev, fortæller amerikansk politi

Uden medicinske kvalifikationer tog en lærer sagen i egen hånd og vaccinerede en af sine elever.

Ifølge politiet administrerede Laura Russo vaccinationen i eget hjem, selvom hun hverken var medicinsk kvalificeret til at give vaccinen eller havde samtykke fra den 17-årige drengs forældre.

Hun er nu blevet anholdt, skriver flere medier, herunder BBC og Washington Post.

54-årige Laura Russo, der underviser i biologi, blev tilbageholdt nytårsaften og risikerer nu op mod fire års fængsel.

Angiveligt ønskede drengen selv at få vaccinen.

Injektioner kan være farlige, hvis de administreres forkert. Autoriseret sundhedspersonale skal verificere, at en vaccine ikke er forfalsket eller udløbet. Derudover skal alle, der modtager en vaccine, spørges ind til deres sygdomshistorik samtidig med, at deres reaktioner efter stikket skal overvåges af sundhedsfagligt personale.

Politiet forsøger fortsat at klarlægge, hvordan det lykkedes Laura Russo at få fingrene i vaccinen. Det er også uklart, hvilket mærker vaccinen var. I USA er det kun Pfizers vaccine, der er godkendt til unge under 18 år.

En video af hændelsen viser, at Laura Russo siger til drengen, at 'du skal nok klare dig, håber jeg', hvorefter drengen svarer: 'Hjemmevaccine, sådan'.

Embedsmænd fortæller ifølge BBC, at drengens forældre kontaktede politiet i Nassau, da han kom hjem, og fortalte dem, hvad der var sket.

- Hun havde fået fingre i en vaccine, men vi undersøger fortsat, hvordan hun fik fat i den, sagde Patrick Ryder, der er politikommissær i Nassau.

Inspektøren på Herricks High School, hvor Laura Russo arbejdede, fortalte i en pressemeddelelse, at 'læreren er en distriktsansat, der for nuværende ikke underviser og er blevet omflyttet, mens de afventer udfaldet af sagen, skriver BBC.

Derudover havde inspektøren ikke flere kommentarer, da sagen er af personlig karakter.

Laura Russo er sigtet for uautoriseret udøvelse af et erhverv.

Sagen forventes at gå i gang 21. januar.