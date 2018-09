Amerikansk mediechef træder tilbage efter sexanklager

En af USA’s mest magtfulde mediechefer Les Moonves er søndag trådt tilbage i kølvandet på nye anklager om seksuelle overgreb og krænkelser.

Ifølge en pressemeddelelse fra mediegiganten CBS er der tale om en fratrædelse, der gælder med øjeblikkelig virkning.

Les Moonves, en af de bedst lønnede topchefer i USA, har i forbindelse med sin fratrædelse valgt at donere 20 millioner dollars - over 120 millioner kroner - til Metoo-bevægelsen.

'Donationen, som vil blive lavet omgående, vil blive taget fra Moonves' eventuelle fratrædelsesgodtgørelse', skriver CBS.

Fratrædelsen kommer, efter at yderligere seks kvinder i magasinet New Yorker lagde navn til beskyldninger om, at Moonves havde udsat dem for seksuelle krænkelser og overgreb.

Mange af de påståede overgreb fandt sted inden Les Moonves blev chef for CBS.

Moonves medgiver, at han har haft et seksuelt forhold til tre af kvinderne, men han hævder, at der var tale om et gensidigt og respektfuldt forhold.

'Jeg har aldrig udnyttet min stilling til at bremse en kvindes karriere', lyder det.

Les Moonves har været administrerende direktør for CBS siden 2006.

Næstkommanderende Joseph Ianniello vil midlertidigt overtagelse ledelsen i den amerikanske mediekoncern.