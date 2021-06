Amerikansk militær stormer bulgarsk fabrik ved en fejl

Amerikansk militær har ved en fejl stormet en lille, bulgarsk solsikkeoliefabrik.

Fejlen skete da en lille gruppe fra det amerikanske militær, 173rd Airbourne Brigade, kom på afveje under en NATO-øvelse ved flybasen Cheshnegirovo i Bulgarien.

Hændelsen skete 11. maj, hvor gruppen troede, at fabrikken var en del af øvelsesområdet.

Det skriver CNN.

Ejeren af solsikkeoliefabrikken, Marin Dimitrov, anklager nu de amerikanske soldater for ulovligt at storme fabrikken , og ifølge nyhedsbureauet AP har han sagsøgt de ansvarlige i episoden.

Burde skabe tryghed - ikke det modsatte

Den bulgarske præsident, Rumen Radev, siger, at hændelsen er meget uacceptabel, og øvelserne burde skabe tryghed blandt den bulgarske befolkning - ikke det modsatte.

- Øvelserne i Bulgarien med vores allierede burde være med til at øge tryghedsfølelsen og tillid over for forsvaret i stedet for at skabe spænding blandt bulgarere, siger præsidenten.

Amerikansk militær udsendte mandag en pressemeddelelse, hvor de undskylder undskylder hændelsen.

'Vi undskylder til fabrikken og til dens medarbejderne. Vi lærer altid af vores fejl, og vi undersøger, hvordan fejlen sket.'

Den amerikanske ambassade i Bulgarien har også sendt en undskyld til den præsident Rumen Radev.