Amerikansk militærfly landet i Danmark

Billund lufthavn fik lørdag aften uventet besøg.

Et amerikansk militærfly fik tekniske problemer under en flyvning fra Norge til England og måtte anmode den danske lufthavn om at sikkerhedslande.

Det oplyser Steffen Lund, vagthavende officer hos Forsvarets Operationscenter, til Ekstra Bladet.

Ikke unormalt

- På en transit fra Norge til England har et amerikansk militær fly af typen V-22 Osprey oplevet tekniske problemer. Det er derfor helt normal procedure at lave det, man kalder en sikkerhedslanding.

Sådan forklarer Steffen Lund fra Forsvarets Operationscenter årsagen til, at der netop nu holder en noget særlig gæst i Billund Lufthavn.

Hvad flyet skulle i England og hvorfor den kom fra Norge melder historien heller ingenting om, og ifølge Steffen Lund er det heller ikke noget, som det danske forsvar blander sig i, når det drejer sig om en transitflyvning.

- Ingen af piloterne kom til skade under landingen i Billund, oplyser Steffen Lund.

Danmark har ingen

Det danske forsvar råder ikke over V-22 Osprey-fly, der har den særlige egenskab, at de - ligesom en helikopter - har mulighed for at lande og lette lodret.

En flytype som man ifølge Steffen Lund ofte ser på hangarskibe.

- Det er en ganske kendt teknik, men det er rigtigt, at det ikke er nogle fly, som Danmark råder over.

Hvornår det flyet igen er klar til at komme i luften og videre til England, kan Steffen Lund ikke oplyse om.