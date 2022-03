Der er tale om et amerikansk Nato-fly, der ikke kan findes

Et amerikansk fly af typen US Osprey er blevet meldt savnet syd for Bodø i Norge.

Det skriver norske VG.

Der er tale om en besætning på fire, der var ude på træningsopgave, men flyet er ikke landet efter tidsplanen. Nu er det meldt savnet.

Det bekræfter VG's Hovedredningscentral i Nordnorge.

- Flyet er sat i eftersøgning, men vejrforholdene er udfordrende og forventes at blive værre, siger Jan Eskild Severinsen, pressechef i Hovedredningscentralen, til VG.

Ekstra Bladet følger sagen.