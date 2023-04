Amerikansk militært materiel ankommet til Danmark

Søndag er omkring 30 amerikanske helikoptere, 1000 køretøjer og en række andet militært materiel ankommet til Esbjerg Havn.

Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

Torsdag meldte Forsvaret og politiet ud, at der ville blive etableret to midlertidige militære områder i Esbjerg. Områderne vil være midlertidige militære områder frem til 9. juni.

Konkret har Danmark lagt havn til transporten af amerikansk udstyr til USA's øgede tilstedeværelse i Europa.

Med de midlertidige militære områder yder Danmark værtsnationsstøtte. Det handler om, hvordan et land kan modtage udstyr hurtigt i regi af Nato og fragte der videre.

Ifølge Forsvaret er det også en øvelse i at bruge danske havne som springbræt. Det skal sikre, at fremtidige operationer kan køre hurtigt.

- Det er en øvelse, der kræver koordination, overblik og tunge logistiske kompetencer, når der skal tages imod store mængder materiel. Derfor er det god træning for Forsvaret, lyder det i pressemeddelelsen.

De midlertidige områder bliver bevogtet af Hjemmeværnet. Offentligheden er forment adgang.

Ikke første gang

Det er den anstrengte sikkerheds-situation i Europa, som er årsag til, at Danmark igen yder værtsnationsstøtte.

Senest var i Aarhus Havn, der i januar i år var med til at modtage og transportere amerikansk materiel.

Her udtalte lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen, at det havde til formål at demonstrere, at Danmark kunne modtage og videresende forsyninger.

- Det er, for at amerikanerne kan prøve at se, hvordan de forskellige havneanlæg i Danmark virker. Danmark er et transitland. Det vil sige, at vi skal kunne modtage forstærkninger, der så skal sendes over, hvor der kæmpes, fortalte lektoren til Ekstra Bladet.

Ifølge Forsvaret kræver modtagelsen af udstyret en stor mængde koordination, overblik og 'tunge logistiske kompetencer'.

Men hvis nysgerrige esbjergensere forventer at se et stort militært hangar-skab, så er der dårlige nyheder. Det militære udstyr fragtes nemlig med det civile hangarskib ARC Endurance.