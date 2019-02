Amerikansk net-gigant sælger nynazistiske bøger

Den amerikanske detailkæmpe Amazon sælger flere bøger, som opfordrer til had og vold mod blandt andet jøder

Retningslinjerne for, hvilke varer internet-handlen Amazon vil have på hylderne, kan være svære at blive kloge på.

De har strenge retningslinjer, som skal forhindre produkter, 'der opfordrer til eller glorificerer had, vold, racisme, sexisme eller religiøs intollerance'.

Denne politik gælder alle produkter på nær bøger, musik, video og dvd.

Det vil sige, at du ikke kan købe et naziflag eller en Ku Klux Klan-dragt, men du kan derimod godt købe boger med titler som 'Den Hvide Mands Bibel', 'White Power' og 'Jøderne og den moralske undergravelse', der dyrker racehad og opfordrer blandt andet til 'hellig krig mod jøder og sorte'.

Ligesom der også findes manuskripter fra en racistisk amerikansk militsgruppe, der står bag bombningen af en moské i den amerikanske stat Minnesota, skriver det amerikanske medie Quartz.

'Som boghandel tilbyder vi vores kunder adgang forskellige synspunkter, som de ikke nødvendigvis er enige i', skriver Amazon i et svar til Quartz.

Mange af titlerne, der kan købes i Danmark via Amazon, er ulovlige at sælge i europæiske boghandler, fordi loven forbyder salg af materiale, der promoverer had. Men den paragraf findes ikke i USA, hvor Amazon har deres hovedsæde.